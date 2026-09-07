David Cacho 07 SEP 2026 - 21:46h.

La victoria de AfD en Sajonia arroja dudas sobre estos cordones sanitarios a la ultraderecha porque pueden evitar gobiernos, pero a la larga dan votos.

La extrema derecha de AfD arrasa en Sajonia-Anhalt Alemania y se queda al borde la mayoría absoluta

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Inmigración y fronteras, el descrédito político y el fin de las ayudas a Ucrania y tener más independencia respecto a Bruselas han sido claves. El terremoto político provocado en Sajonia ha dado la victoria a la ultraderecha. El cordón sanitario ahora es una quimera. Además, la victoria de AfD en Sajonia arroja dudas sobre estos cordones sanitarios a la ultraderecha porque pueden evitar gobiernos, pero a la larga dan votos. Como no gobiernan, no sufren desgaste; como el sistema les rechaza, se convierten en la opción antisistema por antonomasia.

Si a eso le sumamos que tienen un fuerte discurso anti inmigración, con el refuerzo de fronteras y el impulso de la identidad nacional, algo que preocupa y mucho en Europa hoy; que se ofrecen como alternativa a los partidos tradicionales, -tanto la conservadora CDU como los socialdemócratas del SPD, que han perdido apoyos tras décadas de coaliciones, especialmente en el Este, la antigua alemania comunista, donde cunde un sentimiento de agravio-, y que proponen un giro en política exterior claro, mejorando las relaciones con Rusia acabando con las ayudas a Ucrania, y con más soberanía para Alemania respecto a Bruselas, el cóctel se ha convertido en explosivo en las elecciones.

De momento, es una clara victoria en uno de los Estados, pero quien queda señalado es el gobierno nacional del conservador Friedrich Merz. Las palabras del canciller alemán, tocado y casi hundido tras lo ocurrido, son suficientemente expresivas. "Todos estamos profundamente conmocionados. Desde ahora, algo ha cambiado en toda Alemania y este resultado electoral tendrá consecuencias para la situación internacional".

La solemnidad de Merz no es gratuita. No es solo el triunfo abrumador de la extrema derecha en un territorio alemán. El famoso "cordón sanitario" se ha roto. Un pequeño partido de izquierda anitiinmigración y prorruso está dispuesto a negociar con Alternativa. Para llevar a cabo deportaciones masivas o para realizar pequeños guiños culturales a Rusia.

El líder del partido en Sajonia-Anhalt está dispuesto incluso a hablar individualmente con diputados de la democristiana CDU. Y su líder nacional, con el partido liderando los sondeos, promete cerrar la frontera en caso de llegar al poder a nivel federal.

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Si Alternativa gobierna en solitario en la región cambiará, además, el relato del nazismo en los colegios. Se acabó la vergüenza y la culpa. Llegó el momento de remontarse al siglo XIX, de expandir la culpa a otros países y de tapar un poquito el Holocausto. Lo sugerido por el canciller Merz: un auténtico terremoto. Y dentro de dos semanas otras dos elecciones regionales y otras dos posibles réplicas.