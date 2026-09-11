Otros 58 hijos de bomberos fallecidos aquel día han seguido la tradición de sus padres como vocación de servicio

Los atentados del 11S en Nueva York, 25 años después: así lo contaron nuestros informativos en directo

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Scott tenía solo cuatro años cuando perdió a su padre, uno de los bomberos que murieron durante las labores de rescate tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Veinticinco años después, ha seguido sus pasos y trabaja en el mismo parque de bomberos en el que sirvió su progenitor. “Cuando entro y veo la placa, eso me hace ser mejor persona”, asegura. Su historia simboliza la de otros 58 hijos de bomberos fallecidos aquel día que convirtieron la tragedia familiar en una vocación de servicio.

25 años después un alcalde musulmán rige los destinos de Nueva York

Nueva York ha recordado este año el 25 aniversario de los atentados con ceremonias y homenajes a las víctimas. Familiares de los fallecidos participaron en los actos de recuerdo mientras observaban aviones cruzar el cielo de Manhattan.

El aniversario se celebra bajo un amplio dispositivo de seguridad. “En este momento no existen amenazas específicas ni creíbles contra Nueva York”, afirmó el alcalde musulmán Zoran Mamdani, en una jornada que coincide además con la celebración del Año Nuevo judío.

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El homenaje estuvo dedicado a las 2.977 víctimas mortales de los atentados, aunque el impacto de la tragedia continúa décadas después. Los equipos forenses siguen trabajando para identificar restos de 1.104 personas que aún no han sido reconocidas. A ello se suman cerca de 10.000 fallecidos por enfermedades relacionadas con la exposición a las consecuencias del 11-S.

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El expresidente George W. Bush expresó un deseo dirigido a los más jóvenes: “Que la próxima generación entienda que hay que defender nuestros valores”, un mensaje especialmente dirigido a los más de 100 millones de estadounidenses nacidos después de aquellos atentados.