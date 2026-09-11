Zoe Armenteros 11 SEP 2026 - 07:09h.

El mundo entero miró a Nueva York donde se desplomaban en directo las Torres Gemelas con miles de personas dentro

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Los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York fueron contados por nuestros informativos en tiempo real. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido aquel martes 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas empotró dos aviones contra uno de los símbolos en el corazón financiero de Estados Unidos. La periodista de Informativos Telecinco, Àngels Barceló, lo contó con la emoción contenida, mientras las imágenes de los dos rascacielos en llamas eran casi toda la información que se disponía en esos primeros momentos.

Todo era caos en las calles cercanas a las Torres Gemelas, donde la gente salía a toda velocidad de los edificios cercanos, con el temor de que se produjeran más atentados. Se paralizó el tiempo y el mundo entero miró a Nueva York donde se desplomaban en directo los edificios, dejando una nube imposible de humo, fuego y casi 3.000 muertos en un instante.

Dentro quedaron cientos de personas que a esa hora trabajaban: funcionarios, economistas, limpiadoras, oficinistas... Algunas ni siquiera se han podido identificar de entre las cenizas en que quedaron convertidas las Torres Gemelas de Nueva York aquel 11 de septiembre de 2001. En este tiempo, 9.400 personas más han muerto a causa de enfermedades relacionadas con la exposición al humo tóxico provocado por los atentados, según un programa federal de vigilancia médica.

Nuestras cámaras y las de todos los informativos siguieron los atentados, organizados y perpetrados por la red terrorista islamista Al Qaeda, que secuestró cuatro aviones de pasajeros para estrellarlos contra objetivos en Nueva York, contra las Torres Gemelas del World Trade Center y otro contra el Pentágono en Washington D. C., la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Hubo un cuarto avión, que tenía como objetivo el Capitolio en Washington, sede del Congreso, pero que los pasajeron impidieron a los terroristas lograr su objetivo y terminó estrellándose en Pensilvania, una hazaña que no pudimos contar ese día, porque nadie tenía claro qué estaba ocurriendo.

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Todo esto se ha ido sabiendo a través de los años y las investigaciones, pero ese día, se contó en directo, el acto terrorista, mientras veíamos gente que pedía ayuda desde las ventanas de las Torres, poco antes de que cayeran; bomberos y policías que, tras acudir en ayuda de los que quedaron atrapados en los edificios, fueron sepultados cuando estos se vinieron abajo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha hecho público documentos que reflejan que después de los atentados una nube de aire tóxico contaminó toda la zona sin que los habitantes de la ciudad fueran advertidos del peligro que corrían. Mamdani ha apuntado al Gobierno de Nueva York que ocultó esa información haciendo que el número de muertes aumentara a lo largo de estos años por tumores y otras enfermedades relacionadas con los contaminantes del aire.

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Mamdani señaló a los responsable: "Esto pasa por una multitud de personas en quienes los neoyorquinos han confiado". Y agregó: "La gente se enfermó porque los líderes en los que confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico".

"Durante 25 años, cuatro diferentes administraciones municipales ocultaron al público, al Congreso de Estados Unidos y al Ayuntamiento documentos que mostraban lo que la Ciudad sabía realmente sobre el peligro de los químicos tóxicos en el Bajo Manhattan y el oeste de Brooklyn tras el derrumbe del World Trade Center, incluso mientras funcionarios de la ciudad seguían tranquilizando a los ciudadanos asegurandoles que "el aire era seguro y aceptable'", afirmó el director del grupo, Benjamin Chevat, en un comunicado.

El mundo entero recuerda los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York y lo harán también los invitados a la ceremonia oficial en la zona cero, donde estaban los edificios arrasados, donde miles de personas guardarán este 11 de septiembre guardarán un minuto de silencio a las 8.46, la hora en que ocurrió todo.