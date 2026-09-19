Las autoridades locales han denunciado los hechos a través de las redes sociales

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Una mujer y sus dos hijos menores, han muerto este sábado en la ciudad ucraniana de Fastiv, en la región de Kiev, a causa de un ataque del Ejército ruso, según han denunciado las autoridades locales.

"Una terrible tragedia en Fastiv. Una madre y sus dos hijos pequeños --una niña y un niño-- perdieron la vida en un ataque enemigo", ha lamentado el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje en redes sociales, en el que ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas.

"Se trata de una tragedia irreparable", denuncia en el comunicado

Se han registrado daños en viviendas, incluido un incendio en una de ellas que ha sido extinguido, así como en un vehículo, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando y evaluando los efectos del bombardeo.

"No hay palabras para expresar el dolor de esta pérdida (...) Se trata de una tragedia irreparable. Una vez más, el enemigo se cobra vidas civiles y destruye infraestructura civil", ha denunciado.