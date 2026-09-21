Dos personas han resultado heridas este lunes a causa del impacto de un "proyectil desconocido" en el estrecho de Ormuz

Al menos 6.000 marineros siguen atrapados en el Estrecho de Ormuz desde febrero

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Al menos dos personas han resultado heridas este lunes a causa del impacto de un "proyectil desconocido" en un buque que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), sin que por ahora se sepa quién estuvo detrás del ataque.

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha señalado que el petrolero estaba entrando en el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz cuando fue alcanzado, antes de agregar que "dos miembros de la tripulación han resultado heridos de levedad".

Asimismo, ha destacado que el buque continúa su camino hacia puerto y ha añadido que por ahora no hay informaciones sobre "impacto ambiental", en referencia a posibles vertidos. Por último, ha pedido a las embarcaciones que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa" en la zona. Horas más tarde, ha denunciado que "un buque cisterna de GLP ha sido alcanzado por restos de proyectiles de origen desconocido" que navegaba "en dirección de salida" del estrecho de Ormuz, un incidente del que ha sido notificado con retraso.

Toda la tripulación se encuentra a salvo

El UKMTO ha señalado que "toda la tripulación se encuentra a salvo" y que no se han producido daños medioambientales, mientras la embarcación seguirá su ruta hacia su próximo puerto de escala.

Numerosos buques han sido atacados en la zona al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, a la que Teherán respondió con ataques contra Israel e intereses estadounidenses en la región, así como limitando el tráfico en esta estratégica vía marítima. Los ataques en Ormuz continúan pese a los numerosos intentos de zanjarlos por los países involucrados en la guerra. El estrecho de Ormuz ha sido una de las condiciones en todos los intentos de negociaciones que se han dado por parte de Irán y Estados Unidos.