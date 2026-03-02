El barril de Brent ha pasado de los 66 dólares a los 78 que se puso el viernes antes del ataque contra Irán

La guerra entre Irán, EEUU e Israel, en directo: Irán se niega a negociar con Estados Unidos hasta que cesen los bombardeos

Compartir







La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán tendrá consecuencias globales, sobre todo económicas. Unas repercusiones que también se notarán en España. Para entender esto, tenemos que fijarnos en el estrecho de Ormuz, que se encuentra enfrente de las costas de Irán. En esa zona para el 20% del tráfico de petróleo y de gas licuado del planeta. Si aquí se nota la tensión, repercute en el resto de la economía.

El barril de Brent ha pasado de los 66 dólares a los 78 que se puso el viernes antes del ataque contra Irán. De momento, esto es un nivel de precios relativamente asumible, pero tiene consecuencias, como el incremento de los costes de la producción para las empresas. Es decir, repercuten en el aumento de precios y también en el incremento de la inflación por sectores, el transporte y la logística especialmente afectados. En España, también hay que estar pendientes del turismo.

PUEDE INTERESARTE Trump reubica sus 11 aviones de Morón y de Rota a otras bases europeas: el Gobierno afirma que no cuentan con el respaldo internacional

La clave de todo esto va a estar en la duración del conflicto, sobre todo si hay conflicto con obstrucción del Estrecho de Ormuz. Porque ahí sí que veremos subidas sostenidas de crudo y subidas sostenidas de gas.

El estrecho de Ormuz, la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo, por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del Golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región. La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no dispone de rutas alternativas para salir de la región, según la EIA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El flujo de petróleo que cruzó el estrecho promedió 20 millones de barriles diarios

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. El flujo de petróleo a través de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, aproximadamente el 20% del consumo mundial de de líquidos petrolíferos, según EIA.

Los flujos que cruzaron Ormuz en 2024 y en el primer trimestre de 2025 representaron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos derivados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.