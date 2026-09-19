Donald Trump afirmó que los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas 'CNN' y 'MSNOW', así como al diario digital 'Politico', a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.

Nueva escalada en la ofensiva de Trump contra la prensa

El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (…) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS", escribió el mandatario. Trump, que no detalló a qué coberturas se refería, agregó que otros medios de comunicación "van después".

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto. Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

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La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó este viernes como una "prohibición a la prensa libre" el veto anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra CNN, MS NOW y Político.

"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X. La asociación añadió que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno.

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Heinrich subrayó que esa protección "no depende de si al presidente le gusta la cobertura de una organización de noticias, está de acuerdo con sus informaciones o aprueba las preguntas que hacen sus periodistas".

La WHCA agregó que la cuestión trasciende los derechos de los periodistas y afecta al derecho de los estadounidenses a recibir información "completa e independiente" sobre las actividades y decisiones de quien ocupa la Presidencia.