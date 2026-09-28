La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a la pareja de la mujer y dos hombres que ayudaron a ocultar el cadáver.

Asesinada una mujer en Benidorm en otro posible crimen machista: detenido el supuesto asesino y otros dos hombres por encubrimiento

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La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de unos 33 años. Tras una discusión, el hombre, brasileño, acabó con la vida de la mujer a puñaladas. Para deshacerse del cuerpo contó con la ayuda de dos amigos en una zona rural ubicada entre esta ciudad y Finestrat. Lo que no se esperaba el autor del crimen es que sus compañeros iban a ayudarle a deshacerse del cuerpo para después denunciar los hechos antes la Policía.

De hecho, dos varones se personaron en la Comisaría de Benidorm y comunicaron que un conocido suyo habría dicho que "habría acabado con la vida de su pareja sentimental, durante una discusión, utilizando un arma blanca".

Según manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto autor, donde comprobaron los hechos. Posteriormente, y "ante las presuntas amenazas" que les habría proferido el acusado del crimen, "colaboraron de una forma u otra" en "trasladar el cuerpo de la víctima hasta una zona de campo entre las localidades de Benidorm y Finestrat".

Ante estas manifestaciones, rápidamente se coordinó un dispositivo entre varias unidades de servicio de la Policía Nacional en labores de Seguridad Ciudadana y se activó el protocolo de delitos violentos. Al lugar también fueron comisionadas dotaciones de Policía Judicial y de Policía Científica.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, de origen caucásico. La Policía ha señalado que, "a falta de confirmación oficial de la identidad del cadáver, todo apunta a que pudiera ser la pareja sentimental del autor material de los hechos".

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Tras el hallazgo, se estableció un perímetro de seguridad en torno al domicilio del presunto autor con el fin de localizarlo y detenerlo. Poco después, agentes del cuerpo policial lo arrestaron por su supuesta participación en un delito de homicidio. Posteriormente, también detuvieron a los otros dos varones por su posible participación en los ilícitos de encubrimiento.

Las gestiones realizadas en la investigación determinaron que uno de los dos acusados de encubrimiento presuntamente "proporcionó su vehículo para el traslado del cuerpo sin vida de la víctima", mientras que el otro al parecer "participó ayudando a desplazar el cadáver".

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Según los datos facilitados por la Policía, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la víctima y el presunto autor. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado, a través de una publicación en la red social X, que están recabando datos del asesinato por posible violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante.

La mujer fue acuchillada, descuartizada y enterrada en maletas a las que prendieron fuego

Las investigaciones continúan aportando más detalles del trágico suceso. La víctima no solo fue asesinada a puñaladas, sino que posteriormente y con objeto de deshacerse del cuerpo, fue descuartizada, sus restos fueron metidos en maletas para ser enterrados y quemados.

La Policía Nacional ha detenido a los dos amigos, de 40 y 45 años, como presuntos encubridores, y a la pareja de la víctima como autor del crimen machista. Las primeras pesquisas de la Policía Nacional señalan que el hombre habría acabado con la vida de la mujer durante una discusión mantenida en su domicilio utilizando un arma blanca.

Benidorm decreta un día de luto

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha decretado este lunes un día de luto oficial por el asesinato.

Fuentes municipales han señalado, a través de un comunicado, que el inicio de la jornada de luto se ha establecido para este lunes a las 15.00 horas. Además, para este martes a las 11.00 se ha convocado una concentración silenciosa de cinco minutos en la plaza SS. MM. los Reyes de España, "en memoria de la víctima y como gesto de condena ante este crimen".

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.