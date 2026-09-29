A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, cuenta con una larga carrera política que la llevó a la alcaldía de Marrakech.

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Fátima Ezahara el Mansouri, ministra de Urbanismo y Vivienda y alcaldesa de Marraquech, se ha convertido a los 50 años en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en Marruecos. El rey Mohamed VI ha designado en la tarde de este martes primera ministra a Al Mansouri, coordinadora de la dirección colegiada del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), la formación de centroderecha, ganadora de las elecciones legislativas celebradas el pasado miércoles con 97 de los 395 escaños en liza.

La nueva jefa del Ejecutivo deberá conformar un gobierno de coalición con mayoría. Previsiblemente contará con sus socios en la anterior legislatura: la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, conservador) del primer ministro saliente, Aziz Ajanuch y el histórico Partido Istiqlal (Independencia, nacionalista conservador).

A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, cuenta con una larga carrera política que la llevó a la alcaldía de Marrakech.