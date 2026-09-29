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Mohamed VI nombra a Fatima-Zahra El Mansouri la primera mujer jefa de Gobierno en Marruecos

Marruecos nombra a Fátima Mansouri como primera mujer al frente del Gobierno en Rabat
Mohamed VI nombra primera ministra a Fatima-Zahra El Mansouri: primera mujer jefa de Gobierno en Marruecos. EFE
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Fátima Ezahara el Mansouri, ministra de Urbanismo y Vivienda y alcaldesa de Marraquech, se ha convertido a los 50 años en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en Marruecos. El rey Mohamed VI ha designado en la tarde de este martes primera ministra a Al Mansouri, coordinadora de la dirección colegiada del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), la formación de centroderecha, ganadora de las elecciones legislativas celebradas el pasado miércoles con 97 de los 395 escaños en liza.

La nueva jefa del Ejecutivo deberá conformar un gobierno de coalición con mayoría. Previsiblemente contará con sus socios en la anterior legislatura: la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, conservador) del primer ministro saliente, Aziz Ajanuch y el histórico Partido Istiqlal (Independencia, nacionalista conservador). 

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A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, cuenta con una larga carrera política que la llevó a la alcaldía de Marrakech.

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