Un grupo de una treintena de migrantes ha escapado del cordón policial formado en el asentamiento chabolista ante el miedo a ser expulsados

La Playa Benítez, desalojada: "Estamos cansados y nos volvemos a Marruecos, ha empezado a llover y no podemos más"

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CeutaLa Policía Nacional interviene desde primera hora de este martes en la playa de Benítez de Ceuta para continuar con el desalojo de los migrantes que ocuparon los espacios más próximos a la planta desaladora. En el operativo policial intervienen decenas de efectivos del cuerpo para continuar con la actuación que se inició el pasado fin de semana contra este asentamiento situado junto a la playa del Trampolín.

En el marco de este despliegue, está previsto que los migrantes sean trasladados de Playa Benítez al campamento temporal de Loma Colmenar después de filiarles en el Centro de Atención Temoral a Extranjeros (CATE).

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La actuación de la Policía en Playa Benítez y los trámites de identificación de los migrantes

El objetivo es continuar acelerando los trámites de identificación de las personas que permanecen en esta playa desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Por ello, un día más, las autoridades han retomado las actuaciones y, al igual que ocurrió este domingo, en el curso de las mismas hoy muchos de los migrantes han abandonado la playa corriendo ante el temor a poder ser expulsados.

En una situación similar, hace unos días los migrantes allí acampados también optaron por huir a las zonas de montes próximas al centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) para eludir la acción policial.

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En esta ocasión, el operativo se sigue centrando en la playa de Benítez más próxima a la desaladora y los migrantes serán llevados en autobuses hasta el CATE para seguir con este proceso, que ha provocado momentos de tensión y carreras por parte de migrantes tratando de huir.

Una treintena de migrantes escapa del cordón policial en playa Benítez

Se estima que hoy ha sido un grupo de entre 20 y 30 personas migrantes los que han escapado del cordón policial formado en el asentamiento chabolista. La Policía, concretamente, había ordenado en fila a los entre 300 y 400 migrantes que pernoctaban en la playa antes de acompañarlos a los autobuses que los transportaran hacia el CATE, ubicado en las naves del Tarajal. Sin embargo, ese grupo con en torno a una treintena de migrantes ha echado a correr por la playa en dirección al centro de la ciudad. Entonces, varios agentes los han perseguido, pero solo han logrado atrapar a menos de media decena.

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El resto del grupo, por su parte, ha logrado escapar burlando el operativo policial de más de medio centenar de agentes y numerosos furgones. De hecho, los efectivos policiales se habían ubicado en el extremo del paseo que conduce al centro de la ciudad para evitar estampidas como la que se produjo durante el traslado de 1.800 personas al Puerto. Además, para la operación, también se han colocado más de cinco furgones en la playa del Trampolín, a escasos metros de la de Benítez, para evitar que los más de 4.000 migrantes que pernoctan allí se desplazaran a la otra al oír el ruido.

El operativo policial en playa Benítez

La intervención, concretamente, ha comenzado a desplegarse en la zona a las 7:00 horas y minutos antes de las 8:00 horas, en torno a medio centenar de agentes antidisturbios se han desplegado en la arena y han comenzado a despertar a los migrantes. "Coged las cosas y fuera", les han transmitido. Los migrantes han comenzado a abandonar las chabolas con sus pertenencias sin oponer resistencia.

Tras ello, los efectivos han ido colocando a los migrantes en fila antes de comenzar a acompañarlos hasta el paseo de la playa, donde está previsto que lleguen los autobuses de manera inminente para su traslado al CATE. La propia Policía los transportará en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, donde serán filiados.

En este contexto, fuentes policiales han adelantado que está previsto que procedan a perimetrar el acceso a la playa de Benítez por la zona de la desalinizadora para evitar que vuelva a ser ocupada por migrantes tras el desalojo, como ya ha sucedido en experiencias anteriores en el Trampolín.

El desalojo de Benítez se debe a "motivos de seguridad", debido a que allí se encuentra el aliviadero de una presa, donde se evacua el agua cuando el pantano se llena con motivo de las lluvias. La temporada de precipitaciones comenzó este lunes. Según fuentes policiales, la Policía Nacional ha introducido drones en el conducto que transporta el agua desde el pantano hasta Benítez y han comprobado gracias a las cámaras térmicas que hay personas viviendo dentro.