Tras varios días inconsciente, Christa Pike ha despertado y hablado tras sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante inyección letal

Christa Pike tiene brazos hinchados, quemados y con ampollas: usaron siete agujas y hasta una fue doblada 90 grados

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"¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?" han sido las primeras palabras que Christa Pike, la mujer que el pasado 30 de septiembre sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal la semana pasada, ha pronunciado al despertar.

El abogado de la reclusa, Randy Spivey, quien ha aclarado que no estaba presente cuando Pike despertó el martes, ha hablado con periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, en Tennessee, Estados Unidos, tras una audiencia sobre el caso. "Para sorpresa de todos, incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico, Christa despertó y comenzó a hablar", ha explicado.

El letrado ha celebrado que su representada haya despertado tras varios días inconsciente, pero ha advertido de que "le espera un largo camino hacia la recuperación". Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según su Spivey, quien añadió que aún no está claro si recuperará el uso de los brazos.

Los defensores de Pike piden que se conmute su pena de muerte por la cadena perpetua

La estadounidense fue condenada a pena de muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase, Colleen Slemmer, en 1996, cuando tenía 19 años, y el pasado miércoles recibió dos inyecciones de pentobarbital. Pike, que iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió, tras lo cual su ejecución se paralizó en aplicación de los protocolos y fue hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos.

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Sus abogados han solicitado que se custodien todas las pruebas de lo ocurrido y el gobernador del estado, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones durante el resto de 2026 a raíz de su caso. Por su parte, el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negó este miércoles a aclarar ante el tribunal si el estado solicitaría una nueva orden de ejecución.

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El mandato del gobernado Lee concluye el próximo enero, y la favorita para sucederle, Marsha Blackburn, apoya que se siga adelante con la ejecución, quien además no descarta el uso de la silla eléctrica, al considerar que falla menos.

El abogado de la presa ha resaltado que "sobrevivió al abuso sexual infantil". "Sobrevivió a violaciones perpetradas por varios hombres. Sobrevivió a un intento de suicidio cuando tenía 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla", ha dicho. "Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", ha concluido.