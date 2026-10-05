Los documentos de la defensa indicaban que ella corría el riesgo de sufrir "exactamente lo que sucedió".

Las dudas sobre la capacidad mental de Christa Pike tras su intento de ejecución, según su abogado: "Es posible que no se recupere"

Compartir







Los abogados de Christa Pike, condenada en Tennesse a la pena capital, habían advertido que los problemas para acceder a sus venas podrían hacer que el procedimiento fuera peligroso y potencialmente cruel. James Crowson, quien representó a Pike durante parte de sus apelaciones posteriores a la condena, ha declarado, según desvela 'The Guardian', que no le sorprendió lo sucedido aunque se haya convertido en un caso único en la historia. ¿El motivo? El estado de las venas de la entonces su cliente.

"Sabía que había varios documentos de la defensa que indicaban que tenía las venas dañadas, y que ese iba a ser un procedimiento difícil y quizás cruel para ella, porque la pondría en riesgo de sufrir exactamente lo que sucedió”, ha confesado.

"Como a las 7:30, Christa habló y dijo que sentía que el brazo le iba a estallar. A continuación, reaccionó con una gran sonrisa", explicaban los periodistas testigos del proceso de su ejecución. "Cuando se abrieron de nuevo, tres minutos después, ella estaba con la boca abierta y roncando muy fuerte", han declarado, impresionados por las circunstancias.

PUEDE INTERESARTE Dimite el responsable de prisiones de Tennessee tras la fallida ejecución de Christa Pike

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pike, de 50 años, permanece hospitalizada en estado crítico y conectada a una máquina que la ayuda respirar después de que Tennessee le administrara dos dosis de pentobarbital que no lograron matarla.

Los abogados de Pike alegan que la colocación incorrecta de las vías intravenosas permitió que el fármaco que le inyectaron entrara en los tejidos en lugar de en el torrente sanguíneo, lo que provocó lesiones graves en ambos brazos. El Departamento Correccional de Tennessee ha sostenido que siguió al pie de la letra el protocolo estatal para ejecuciones legales. Pese a ello, el jefe del Departamento Correccional del estado norteamericano de Tennessee, Frank Strada, ha dimitido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pike fue condenada a muerte en 1995 por la tortura y el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, compañera suya en el programa Knoxville Job Corps. Pike tenía 18 años en ese momento. Su novio fue condenado a cadena perpetua por los mismos hechos.

Pike agotó todas sus apelaciones sin obtener ningún resultado. "Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos", había dicho Pike en una petición de clemencia anterior. "Y aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen".

Ahora, el hecho de que la condena a muerte sea conmutada por cadena perpetua está en el aire pendientes de su evolución y de los efectos que hayan podido causar las dos inyecciones letales.