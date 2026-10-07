"Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y sigue recibiendo cuidados médicos intensivos", han anunciado sus abogados

La trágica vida de Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a la inyección letal: del maltrato en su infancia al crimen satánico que cometió

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TennesseeChrista Pike, la mujer que el pasado 30 de septiembre sobrevivió a dos inyecciones letales en el estado de Tennessee, se ha despertado, está consciente y puede hablar, aunque su estado de salud, según su abogado, es incierto.

La estadounidense fue condenada a pena de muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996, cuando tenía 19 años, y el pasado miércoles, hace una semana, recibió dos inyecciones de pentobarbital. Sin embargo, Pike, que iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió, tras lo cual su ejecución se paralizó en aplicación de los protocolos y fue hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos.

Christa Pike está consciente y puede hablar

"Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y sigue recibiendo cuidados médicos intensivos. A pesar de las graves lesiones que ha sufrido en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama", han señalado en un comunicado los abogados Randy Spivey y Kelly Gleason, que han asegurado que la recuperación de la condenada a muerte “no tiene precedentes desde el punto de vista médico”.

Pese a ello, insisten en que el pronóstico de su clienta “sigue siendo incierto”, al tiempo que han augurado una "como mínimo, una larga recuperación".

En el comunicado, además, los abogados han trasladado su "inmensa" gratitud tanto al equipo de emergencias como a los profesionales del hospital, quienes "trataron a Christa con humanidad y le brindaron una atención excepcional", un agradecimiento que han extendido a "los miles de personas" que han mostrado su apoyo a su defendida.

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Las ejecuciones se han suspendido tras las fallidas inyecciones letales a Christa Pike

Lo ocurrido ha llevado incluso a que el jefe del Departamento Correccional del estado norteamericano de Tennessee, Frank Strada, haya presentado su dimisión, al tiempo en que se han suspendido las ejecuciones. De hecho, el caso de Christa Pike representa también la segunda vez que falla, en este 2026, una ejecución en el estado de Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Leee, ha decidido suspender provisionalmente todas las ejecuciones previstas este año.

En total, Tennessee ha ejecutado a 17 presos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según estadísticas del ‘Death Penalty Information Center’. Que recopila datos relativos a esta pena de muerte en todo el país.

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En estos momentos, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en ese estado estadounidense, pero el caso de Christa Pike ha dado un vuelco a la situación. Lo ocurrido, ha reavivado las críticas a la gestión de las ejecuciones, tras tener que suspender en mayo la de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, un proceso que duró más de una hora.

Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, precisamente también supervisó el intento de ejecución de Pike, ha recogido la cadena WSMV.

En el caso de Christa Pike, sus abogados acusan a los funcionarios estatales de haber ignorado las advertencias previas de sus médicos, que indicaban que sus venas pequeñas y un trastorno sanguíneo podían hacer especialmente difícil la colocación de las vías intravenosas.