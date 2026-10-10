Nueve muertos, entre ellos varios niños y una mujer embarazada, en un tiroteo en Pensilvania

Los agentes afirmaron que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida

De momento no se han revelado las identidades del sospechoso ni de las víctimas

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Un tiroteo deja nueve muertos, entre ellos varios niños y dos mujeres, una de ellas embarazada, en Erie, Pensilvania. La Policía informó que un hombre armado abrió fuego dentro y fuera de una vivienda. Los agentes afirmaron que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida.

"Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros agentes e investigadores hayan presenciado jamás. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos afrontando son profundamente inquietantes", declaró el jefe de policía Rick Lorah, informa la cadena estadounidense 'ABC'.

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Se desconocen las causas del tiroteo

De momento, se desconocen las causas del tiroteo y no se han revelado las identidades del sospechoso ni de las víctimas. El tiroteo tuvo lugar cerca de la intersección de las calles 7th y Perry.

"Entendemos que esta noticia provoca un profundo shock y tristeza a nuestros residentes, y queremos asegurar al público que la situación ha sido controlada. El tirador ha fallecido y no existe ninguna amenaza o peligro público en este momento. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados por la tragedia de esta noche", señalan desde un comunicado conjunto entre el gobierno de la ciudad de Erie y la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

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Pero no es el único tiroteo en Pensilvania. A 500 kilómetros de allí, ha realizado una emboscada a dos policías, uno de ellos ha muerto y el otro se encuentra en estado grave tras recibir 12 disparos.