La estupefacción del caso Christa Pike se trasladó también a las llamadas solicitando asistencia médica y ello produjo retrasos hasta que llegaron al centro penitenciario

Los periodistas presentes en la ejecución de Christa Pike: "Cuando abrieron las cortinas estaba con la boca abierta y roncando"

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TennesseeEl caso de Christa Pike continúa en el foco de una atención mediática que se extiende más allá de Estados Unidos. La oriunda de Beckley, Virginia Occidental, condenada a muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996, cuando tenía 19 años, iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, pero se convirtió, frente al estupor de todos, en la primera persona que sobrevive a su propia ejecución tras dos inyecciones letales de pentobarbital.

Ante lo inédito de su situación, su evolución no ha dejado de ser seguida, con nuevos detalles emergiendo alrededor de lo ocurrido aquel 30 de septiembre en que falló su ejecución. Entre ellos, los audios de las llamadas que se efectuaron desde el centro penitenciario de Tennessee cuando, en pleno descrédito, tuvieron que pedir asistencia médica para trasladar a la reclusa a un hospital porque no había fallecido: “Seguía respirando”.

Los audios de las llamadas nada más fallar la ejecución de Christa Pike

En esos momentos, la estupefacción tras ver como sobrevivía a su propia ejecución se trasladó también a las llamadas entre los distintos servicios implicados: los servicios de emergencia y los funcionarios de la prisión, que como se ha conocido ahora tras salir a la luz la transcripción de los audios, escrita por el Departamento de Comunicaciones de Emergencia (DEC) de Nashville, se retrasaron ante la confusión reinante en ese momento.

Fundamentalmente, parte del tiempo que se escapó hasta que llegaron los sanitarios al lugar de la ejecución se debieron a los primeros intentos por confirmar si la solicitud de ayuda urgente era, en efecto, por algo tan extraordinario como lo que estaban contando al teléfono: una reclusa sobreviviendo a la pena capital.

"Hemos estado realizando una ejecución esta noche. Hemos administrado 10 gramos de pentobarbital. La persona aún no ha fallecido. Esto comenzó hace aproximadamente una hora. Y estamos solicitando una ambulancia", dijo la persona que llamó solicitando asistencia médica inmediata, tal como recoge ABC News.

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Entonces, el operador le pidió a este último un código de verificación que, sin embargo, el interlocutor no tenía, lo que incrementó la confusión a un lado y otro. El operador quería comprobar la verosimilitud de esa llamada, no siendo infrecuentes los avisos falsos, y ante un caso así, reclamó el número.

Ante la ausencia de dicho código, comenzaron otras llamadas entre la agencia y otros departamentos, incluyendo además de a la Policía, a la patrulla de carreteras.

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“Estamos tratando de averiguar si eso es algo que realmente está sucediendo y si necesitamos enviar una ambulancia, si necesita asistencia policial o si se trata de alguien que simplemente está haciendo una llamada de broma como, por ejemplo, una llamada falsa a la Policía", se escuchaba en una de esas llamadas.

En otro momento, a las 21:00, tras la primera llamada, que se produjo a las 20:40, te escuchaba cómo una mujer señala que están tratando de verificar la “ejecución fallida”, y apunta: “Tenemos personal de respuesta listo para intervenir”. “Solo estamos tratando de verificar la información”.

Ocho minutos más tarde, a las 21:08 una de las abogadas de Pike, Kelly Gleason, de la Oficina del Defensor Público Post-Condena de Tennessee, llamó al 911 solicitando "atención médica inmediata para salvarle la vida", según el Centro de Comunicaciones de Emergencia de Metro Nashville.

"Ella sigue viva y respirando, y necesita atención médica inmediata para salvar su vida", dijo, según la transcripción de los audios.

Tres minutos después, una persona del Centro de Comunicaciones de Emergencia de Nashville llamó al centro de despacho de la Patrulla de Carreteras de Tennessee para solicitar la presencia de un agente y permitir que el personal de emergencias médicas (EMS) ingresara a la prisión.

Tras constatarse que el aviso era real y no ninguna broma, finalmente, y después de todas las comprobaciones y ese lapso de tiempo transcurrido, los médicos accedieron junto a la presencia de un agente.

En la llamada inicial al 911, ya habían advertido: Christa Pike permanecía viva, con una “respiración muy dificultosa y lenta”, en estado “inconsciente”.

Christa Pike sobrevive, se recupera y regresa a prisión tras el alta médica

Tras esos acontecimientos, Christa Pike fue llevada muy grave a una UCI de un hospital, donde tras unos días se conoció que estaba consciente y podía incluso hablar. Tal fue así que, tras otra mejora notoria, el pasado fin de semana recibió el alta y ha sido trasladada de nuevo a prisión.

Ahora, con su futuro en vilo y sin que existan precedentes, Estados Unidos aguarda a conocer qué harán con ella: si intentaran de nuevo una ejecución o se adoptará otra decisión.

En ese sentido, sus abogados piden que se conmute su pena de muerte por la cadena perpetua, alegando que no pueden castigar dos veces a una persona por el mismo delito.