La decisión no es firme y va a ser recurrida por la defensa de Pablo Ibar ante el tribunal de apelaciones

Pablo Ibar confía en el testigo que podría demostrar su inocencia: "Conocía a las personas que realmente cometieron el triple crimen"

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FloridaNuevo varapalo judicial para Pablo Ibar. El juez que instruye en Florida, Estados Unidos, la causa vinculada a su caso ha rechazado la moción presentada por su abogado para que pueda declarar un testigo que le "exculparía" de los tres asesinatos por los que cumple cadena perpetua.

Así lo ha anunciado en un comunicado la asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, que ha precisado este mismo miércoles que esta decisión judicial, no obstante, no es firme, por lo que va a ser recurrida por la defensa ante el tribunal de apelaciones.

Tibbitt pidió la reapertura del proceso y la celebración de una nueva vista oral

El pasado mes de julio también la Fiscalía del Condado de Broward County de Florida se opuso a la revisión del caso del estadounidense de origen vasco y se mostró contraria a la celebración de una vista en la que pudiera declarar este testigo, en el que tanto Pablo Ibar como su familia ponían la esperanza para lograr un vuelco en su situación procesal.

Concretamente, el proceso contra Ibar dio un giro el pasado año después de que su abogado, Daniel Tibbitt, presentara ante los tribunales estadounidenses una moción con la declaración jurada de un testigo que aseveraba que la persona que intervino en los tres asesinatos que se perpetraron en Miramar (Florida) no fue Pablo Ibar sino otro individuo del que facilitó su identidad.

Tras la nueva decisión del juez, la asociación Pablo Ibar ha considerado que su fallo constituye "un nuevo varapalo" para las aspiraciones del preso, "que confiaba en obtener una resolución favorable que le permitiera demostrar su inocencia".

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Sin embargo, desde la plataforma han señalado que el letrado Daniel Tibbitt espera que el futuro recurso prospere y el testigo pueda comparecer y explicar que Pablo Ibar "no tuvo participación alguna en los asesinatos que se cometieron en 1994".

Recordando que la Fiscalía se opuso a la petición porque considera que las manifestaciones del testigo "son de oídas, poco fiables y no están respaldadas por otras pruebas" y porque en la escena del crimen se encontró el ADN de Ibar en una camiseta, la defensa, sin embargo, cuestiona el valor de esa prueba genética y alega que la camiseta "fue almacenada y manipulada durante años en condiciones que podrían haber provocado una transferencia secundaria de ADN".

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Además, la asociación Pablo Ibar argumenta que en la prenda apareció ADN de otro hombre cuya identidad se desconoce.

Por su parte, según han explicado, el juez de Florida ha considerado que el nuevo testigo "no es suficientemente creíble" por sus antecedentes y por haber esperado más de treinta años para revelar la información y ha asegurado además que si su declaración fuese admitida "no cambiaría el resultado del juicio debido a las demás pruebas que vinculan a Ibar con los asesinatos".

Paralelamente, junto a este comunicado, la asociación Pablo Ibar ha anunciado que ha reactivado una campaña de financiación para continuar con su defensa.