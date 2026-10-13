El rapero Sean 'Diddy' Combs se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de prisión

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El rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs, que actualmente cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey, ha sido trasladado a un hospital después de sufrir una lesión en la cabeza, según ha informado Los Angeles Times. Su representante ha asegurado que "están al tanto" y que "la salud y bienestar" del músico son su "prioridad inmediata".

Combs, de 56 años, quien se encuentra encarcelado por dos cargos relacionados con la prostitución, fue trasladado de urgencia a un hospital el sábado debido a una lesión que no ponía en peligro su vida, informó TMZ.

Según este medio, el famoso rapero estaba consciente y hablaba antes de ser hospitalizado, aunque no ha concretado cómo pudo producirse la lesión.

El representante del músico, también fundador de la compañía Bad Boy Records declaró al diario que están "al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros".

Los jueces negaron un adelanto de la salida de prisión de Sean Combs

Al cantante se le había negado recientemente un adelanto en su salida de prisión, después de que las autoridades penitenciarias recibieran informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro. El pasado mes de julio pasó a régimen de aislamiento en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, por una pelea con otro preso.

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Combs fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión al ser hallado culpable de transportar a trabajadoras sexuales a través de fronteras estatales para participar en actos sexuales bajo los efectos de drogas. Después de algunas modificaciones en el cumplimiento de su pena, se prevé que sea puesto en libertad en marzo de 2028.