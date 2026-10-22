La polémica está servida y no es para menos: el consentimiento ha llegado a la relación entre abuelos y nietos en Irlanda.

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La polémica está servida y no es para menos. El consentimiento ha llegado a la relación entre abuelos y nietos. El gobierno de Irlanda ha lanzado una campaña publicitaria que ha desatado una oleada de críticas en redes sociales por el mensaje que transmite. A pesar de ser un gesto inocente entre los ancianos y sus nietos, las autoridades del país han desaconsejado abrazar a los pequeños si estos no les dan su consentimiento. La campaña ha sido ya calificada en redes sociales como estúpida, absurda y delirante.

En las imágenes, se observa a una pareja de ancianos llegando a casa de sus hijos para ver a sus nietos. En cuanto abren la puerta, uno de los nietos corre hacia ellos y estos no dudan en abrazar al pequeño en una tierna escena que se repite en millones de hogares cada día en todo el mundo.

Acto seguido, llega el turno de la otra nieta, que rápidamente muestra en su rostro que no aprueba el abrazo con sus abuelos. Es entonces cuando en la imagen aparece un mensaje que ha provocado la indignación de muchos: “No todo el mundo quiere un abrazo, incluso de la gente que quieren”.

"Es lo más estúpido que he visto en mucho tiempo"

“Sin duda alguna, esto es lo más jodid*mente estúpido que he visto en bastante tiempo. Y con el estado actual del mundo, eso ya es decir algo. Daría cualquier cosa en el mundo por un abrazo más de mis abuelos… así que ver esto como una campaña real podría ser lo más ofensivo que hay por ahí”, dice un usuario. Otro va más allá y dice que ya estamos gobernados por "dementes".

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“Ningún niño con la suerte de tener abuelos cariñosos reaccionaría así ante un signo de su afecto. Dame una razón por la que esto no sea un anuncio del modernismo llevado demasiado lejos. ¿Por qué tenemos tanto miedo de decirle a los niños que simplemente crezcan, que abracen a sus abuelos?”, reflexiona otro usuario, muy molesto con la campaña irlandesa contra los abrazos de los abuelos.