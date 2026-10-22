Manuel Pimentel Huelva, 22 OCT 2026 - 05:30h.

Juan González es profesor de Primaria en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva y en sus clases utiliza la música como método principal de enseñanza

Su último vídeo supera el millón y medio de reproducciones: surgió como una idea improvisada tras enseñarle una alumna la famosa canción hecha con IA, 'Bonito, bonito'

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En la clase de Juan González Caballero, las lecciones no solo se aprenden escuchado y tomando apuntes. También se cantan, se bailan y, ahora, también se interpretan con las manos. Este maestro del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva ha vuelto a causar sensación las redes sociales con su particular método de enseñanza, en el que combina la música, el movimiento y la inclusión.

Esta vez, Juan ha enseñado a sus alumnos de Primaria a interpretar en Lengua de Signos el tema Bonito, bonito, una canción hecha con Inteligencia Artificial por Thiago Navarro.

El docente ha compartido en su perfil de Instagam la grabación de esta clase y su vídeo, se ha hecho viral: ya supera el millón y medio de reproducciones y casi 150.000 'likes'. "La recompensa a todo el esfuerzo de hoy vino en forma de lengua de signos", ha comentado.

La sugerencia de una alumna de 2º

La historia de este vídeo viral surgió de forma imprevisoda. El docente tuvo la idea cuando hace unos días, una alumna suya del segundo curso de Primaria le enseñó el popular vídeo de la canción de la IA.

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A la pequeña le había llamado tanto la atención que se había aprendido los signos de la canción y quiso compartirlos con su profesor. La propuesta despertó inmediatamente el interés de Juan, que aprovechó ala hora del recreo para ensayar los movimientos junto a otros escolares.

Así, fue como el pasado viernes llevó a cabo la idea en su clase de primero de Primaria, donde los niños recibieron la lección impartida con una gran acogida. "A los niños les encanta todo lo que sea movimiento, dramatización y expresión corporal. Pero cuando sienten que están aprendiendo algo tan sumamente importante como la forma de comunicarse de otras personas, le otorgan un valor inmenso", explica Juan a 'Huelva Información'.

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Repercusión inesperada

Juan se ha sorprendido gratamente por la gran repercusión que ha tenido su última publicación en las redes, a pesar de que surgiera de manera prácticamente anecdótico. Según confiesa, fue una idea improvisada y de la que no estaba del todo conforme con la calidad del vídeo grabado.

Y es que en apenas unas horas la grabación ha dado la vuelta al mundo a través de internet, poniendo de nuevo en el foco la particular forma de enseñar de este docente onubense.

Canciones populares

No es la primera vez que González consigue que sus clases llamen la atención más allá de Huelva traspando las pantallas en países como Argentina. El maestro lleva tiempo compartiendo en redes sociales vídeos en los que utiliza canciones populares para ayudar a sus alumnos a asimilar los contenidos escolares. Si método didáctico también llegó a cautivar al jurado de 'Got Talent España' en Telecinco.

Desde hace años, en su aula hay colgadas tres guitarras, también hay una batería algo más reservada y, de vez en cuando desempolva un piano eléctrico que pone a la altura de los más pequeños. Son los materiales que Juan necesita para llevar a cabo su peculiar método educativo con el que eseña desde familias de palabras hasta temas de conocimiento del medio o la tabla de multiplicar.

Detrás del fenómeno hay una idea que va mucho más allá de aprender una canción: acercar a los niños a otras formas de comunicación y enseñarles desde pequeños la importancia de la inclusión. Para él, al final lo más importante es que los alumnos puedan aprender mientras se divierten.