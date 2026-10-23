Aumentan a 65 los heridos en el terremoto de magnitud 7 de Tíbet que deja 16 muertos y casi 12.500 evacuados

Un terremoto de magnitud 7 sacude la región del Tíbet en China

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TíbetCuando el suelo comienza a temblar, el instinto te lleva a huir. Ponerte a salvo, mientras ves como todo tu mundo se tambalea. Con epicentro en condado de Baqing, el terremoto se ha sentido con tanta fuerza por su proximidad a la superficie, se ha registrado a tan solo 10 kilómetros y se considera ya el sismo más potente en la zona en dos años.

Las autoridades hablan de decenas de muertos y heridos, también de 300 casas derrumbadas. Aunque no es una de las zonas más pobladas, la alerta es máxima. Hasta el lugar se han desplazado equipos de rescate y bomberos para evaluar daños Trabajan a contrarreloj, porque saben que bajo los escombros hay personas atrapadas. Y lo hace con un hilo de luz, ya es de noche y la visibilidad es mínima, pero cada rescate es un empujón de esperanza. Incluso, los vecinos están echando una mano para salvar vidas. A la espera de conocer el alcance real ya han tenido lugar varias réplicas y su huella alcanza kilómetros

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El balance oficial

Por el momento, las autoridades de la región autónoma china de Tíbet han elevado este viernes a 65 los heridos en el terremoto de magnitud 7 en la escala de Ritcher registrado horas antes, manteniendo en 16 el número de fallecidos, al tiempo que han anunciado que cerca de 12.500 personas han sido ya evacuadas de la zona.

El centro de mando de Emergencias de la región autónoma de Tíbet ha presentado así un nuevo balance de víctimas, aumentando únicamente los 32 heridos anteriormente recogidos. De los 65 registrados ahora, once presentan lesiones de gravedad y 54, leves, ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

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El sismo, que ha tenido su epicentro en el congonzalezdado de Baqing, en la ciudad-prefectura de Nagqu, ha causado daños en un total de 339 viviendas, si bien la evaluación integral de los daños, las operaciones de salvamento y el reasentamiento de los residentes afectados continúan desarrollándose.

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En cuanto a las evacuaciones, las autoridades han emprendido una intensa campaña de evacuación que a las 10 de la mañana (hora local) incluye ya a 12.489 personas, según ha detallado el centro de mando de Emergencias regional.