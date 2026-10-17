Manuel Pimentel Granada, 17 OCT 2026 - 21:15h.

El BOE actualiza el mapa de peligrosidad sísmica de España con un total de 127 municipios andaluces, situando a Granada como la zona más peligrosa de la península

El nuevo mapa se basa en estudios para el periodo de retorno de 475 años realizados por el Instituto Geográfico Nacional

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El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos acompañada de un mapa que identifica las zonas de mayor peligrosidad sísmica del país.

Andalucía se sitúa como una de las mayores zonas con más riesgo sísmico de la península. Un total de 127 municipios andaluces se encuuentran expuestos a un riesgo sísmico de fuerte intensidad, destacando Granada como la provincia con mayor peligro de terremotos en España.

Granada, la zona más peligrosa

Todos y cada uno de los 174 municipios granadinos figuran en el mapa actualizado, en los cuales son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII según los estudios de peligrosidad sísmica de España para el periodo de retorno de 475 años realizados por el Instituto Geográfico Nacional. De todos ellos, hay 91 municipios comprendidos en áreas donde los terremotos pueden superiores a intesidad VIII, es decir, gravemente dañinos y capaces de destruir los edficios más frágiles y vulnerables.

En esta lista se encuentran la capital de Granada y localidaes del cinturón metropolitano como Armilla, Las Gabias o Alhendín, puntos que precisamente fueron los epicentros de los terremotos de la serie sísmica desatada este pasado mes de agosto de 2026. Varios de ellos superaron los 4 grados de magnitud, hasta los 4.8 del mayor terremoto registrado, el pasado 14 de agosto. La mayor intensidad detectada en este enjambre sísmico fue de V-VI, según las estadísticas recopiladas por el IGN.

Málaga comparte riesgo sísmico

Aunque Granada lidera el número de zonas expuestas a daños graves, el riesgo se concentra principalmente en el sureste peninsular. Así, toda la provincia de Málaga se encuentra igualmente dentro de la zona en la los terremotos pueden llegar a una intensidad igual o superior a VII.

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Las zonas con mayor peligrosidad afectan a prácticamente toda la comarca de la Axarquía y los pueblos más situados al sur de Antequera como Firgiliana, Nerja, Torrox, Vélez-Málaga o Benamargosa, incluyendo también a la capital malagueña.

Así, 34 muncipios la provincia entran en la lista de riesgo de sufrir terremotos con intensidad superior a VIII. Junto con Granada, se trata de uno de los puntos con mayor peligrosidad de España. Esta lista la completan los municipios de Iznájar, en Córdoba y Alcalá la Real en Jaén.

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Riesgo alto en Córdoba y Jaén

Ya fuera de la peor zona de riesgo por terremotos se encuentran el resto de las provincias andaluzas. Ninguna se salva, si bien el riesgo de intensidad no es tan alto como en el caso de Granada y Málaga.

Además de Iznájar y Alcalá la Real, las provincias de Córdoba y Jaén suman varios municipios que tienen un nivel de riesgo de poder sufrir terremotos de una intensidad igual a VIII o inferior. En el caso de Córdoba, con un total de 36 municipios en la lista, destacando localidades como Baena o Lucena. Jáen tiene otros 45 municpios que figuran en esta zona naranja del mapa, como Baeza, Torredelcampo, Martos y la capital.

Resto de Andalucía

En cuanto a Sevilla, Cádiz, Huelva y Almería no están exentos del riesgo sísmico. Aunque ninguno de sus municipios figure entre las zonas con riesgo de sufrir los terremotos más fuertes, no quiere decir que tengan menor riesgo de sismos.

En la lista figuran un total de 34 muncipios de Cádiz, como Jerez de la Frontera o el Puerto de Santa María, además de la capital; 103 municipios de Almería, como Roquetas de Mar o El Ejido, Níjar o Huércal.Overa; de la provincia de Huelva figuran 20 municipios inclulyendo la capital, así como Lepe, Almonte, Ayamonte o Palos de la Frontera.

De la provincia de Sevilla, el mapa marca 34 municipios, capital incluida, entre los que se encuentran Utrera, Écija, Estepa, Osuna o Morón de la Frontera.

Así, la actualización de la normativa publicada por el BOE el pasado 7 de octubre fija planes de protección adaptados a todos los municipios que puedan alcanzar un grado VII, o tener su propio plan de emergencia local.

Qué indica el mapa de riesgo

Esta relación de localidades clasificada en función del riesgo de peligrosidad sísmica no indica que vaya a producirse un terremoto grave de forma inminente, ya que es imposible predecir cuándo ni dónde ocurrirá un terremoto.

Lo que sí se puede preveer es cómo responder ante un terremoto para estar adecuadamente preparados y reducir los riesgos. Lo que recoge este mapa que acaba de actualizarse son aquellos municipios que se encuentran en áreas donde es previsible que ocurran y con qué intensidad pueden alcanzar, con un retorno de 475 años.

Este concepto estadístico no es "una cuenta atrás" que indique que vaya a producirse un gran y destructor terremoto cada 475 años, sino que indica la frecuencia promedio con la que puede producirse un fenómeno natural extremo.