Un terremoto de magnitud 7 sacude la región del Tíbet en China

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet,

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Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino sobre las 16.33 horas GMT de este jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que también confirmó dos réplicas de magnitudes 5,2 y 5.

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros; la primera réplica se produjo a 201 kilómetros al este-noreste de la misma ciudad y la segunda a 207 kilómetros.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Administración sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos.

El Nivel II representa un tipo de alerta y asistencia inicial de gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo la IV la más baja y la I la más alta.

La misma agencia informó de que las autoridades locales han confirmado que el terremoto ha provocado víctimas, aunque todavía no han trascendido detalles sobre el número de personas afectadas ni el alcance de los daños.

El Centro de Redes Sismológicas de China confirmó el seísmo de magnitud 7,0 a las 22.33, hora local, en el condado de Baquing, ciudad de Nagqu, y según esta fuente la zona circundante está escasamente poblada.

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El último terremoto de esta magnitud, un 7,1, se produjo el 23 de enero de 2024 en la región china de Xinjiang (noroeste), donde no se reportaron víctimas ni daños de gran calibre.