El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el seísmo a las 22:34 horas de la noche de este jueves 15 de octubre

Tras el seísmo se produjeron varias réplicas con magnitudes entre 2,4 y 1,3, algunas en superficie, lo que provocó que el temblor fuera más perceptible para la población

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LeónUn terremoto de magnitud 4,2, ha sorprendido al norte de Castilla y León. Con epicentro en el término leonés de Benuza, se sintió este jueves por la noche en centenares de municipios de la provincia y también de Galicia y Asturias, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El citado organismo registró el seísmo a las 22:34 horas de ayer, jueves 15 de octubre, y aunque en un primer momento situó su epicentro en Priaranza del Bierzo (León) con una magnitud de 4, posteriormente revisó su cálculo, ubicando el punto cero en la superficie de Benuza y elevando la magnitud hasta el 4,2.

El terremoto se ha sentido en varias localidades de El Bierzo y más allá de la provincia

Tras este seísmo, se registraron después varias réplicas en la zona con magnitudes que van desde el 2,4 al 1,3, algunas en superficie, lo que provocó que el temblor fuera más perceptible para la población.

Tras lo ocurrido, la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, explicó a través de sus redes sociales que el temblor se dejó sentir en Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios, y aclaró que "en principio, no hay daños materiales ni personas afectadas".

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Ante lo que estaba ocurriendo en esos momentos, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas en las que se avisaba de temblores de tierra en diversas localidades de la comarca leonesa de El Bierzo, sin que haya constancia de daños personales ni materiales, según han insistido.

Por su parte, la Agencia Gallega de Emergencias (Axega) informó de que el terremoto se dejó sentir en diversos puntos de la comunidad y que, pese a atender múltiples llamadas de particulares, tampoco se registraron daños personales ni materiales.

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Entre los municipios gallegos desde los que Axega recibió avisos se incluyen Lugo, Guntín, O Barco de Valdeorras, Teo, A Pobra do Brollón, Outeiro de Rei, Meira, Chantada, Padrenda y Sarreaus