¿Por qué Donald Trump quiere cambiar los topónimos de su país sin consenso con otras naciones afectadas?

David Cacho 27 OCT 2026 - 16:45h.

El alcance real de estos cambios es limitado fuera de Estados Unidos, ya que el resto de países implicados no ha asumido esas nuevas denominaciones

Cómo se podría cambiar el nombre del Golfo de México: los obstáculos de Donald Trump

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Los cambios de denominación impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado malestar y preocupación entre las naciones vecinas. La modificación unilateral de topónimos que afectan a varios países choca con una realidad básica ya que este tipo de denominaciones internacionales suelen sustentarse en consensos compartidos y no pueden imponerse únicamente por decisión de un Estado.

Pese a ello, Trump ha promovido que en documentos oficiales de la Casa Blanca y en los registros geográficos estadounidenses aparezcan nuevas denominaciones para enclaves ya reconocidos internacionalmente. Es el caso del Golfo de México, al que pretende denominar Golfo de América, o del lago Ontario, rebautizado como lago América. Además, estas nuevas referencias también figuran en Google Maps cuando la aplicación se consulta desde territorio estadounidense.

Sin embargo, el alcance real de estos cambios es limitado fuera de Estados Unidos, ya que el resto de países implicados no ha asumido esas nuevas denominaciones. La situación evidencia las dificultades de alterar nombres geográficos compartidos sin un acuerdo internacional previo.

Más allá de la cuestión cartográfica, la iniciativa responde también a una estrategia política y simbólica de Trump en un intento de proyectar la idea de que América es solo Estados Unidos.