Celia Molina 27 OCT 2026 - 13:10h.

La Guardia Civil busca familias que acojan a sus cachorros de dos meses durante un año para que aprendan a socializar

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El Programa FÉNIX de la Guardia Civil (también llamado Plan Fénix) es una iniciativa del Servicio Cinológico del cuerpo destinada a mejorar la socialización y preparación de los futuros perros policía mediante un sistema de acogida temporal de cachorros por familias civiles.

Por ello, desde su cuenta oficial de X, el cuerpo ha hecho un llamamiento oficial para todas aquellas familias que quieran acoger a uno de sus (preciosos) cachorros durante un periodo de un año, con el objetivo de ayudarles en su educación más básica, como las normas de convivencia, el contacto con humanos o con otros perros y animales.

"¿Quieres adoptar a un cachorro de la Guardia Civil? Con el Plan Fénix puedes adoptar uno durante un año y los gastos corren a cargo de la Guardia Civil", han escrito desde sus redes sociales, junto a un vídeo en el que mostraban a algunos de sus cachorritos. El programa de acogida está sujeto a las siguientes condiciones básicas:

Cachorros de dos meses para las familias seleccionadas

El Servicio Cinológico de la Guardia Civil entrega cachorros de unos 2 meses a las familias seleccionadas, normalmente con residencia en Madrid y alrededores , para éstas que los críen durante su primer año de vida .

a las familias seleccionadas, normalmente con residencia en , para éstas que los críen durante . Durante ese tiempo, la Guardia Civil asume todos los gastos (alimentación y veterinarios).

(alimentación y veterinarios). La misión principal de la familia es socializar al cachorro : convivencia en hogar, contacto con personas y entornos cotidianos, educación básica y bienestar emocional.

: convivencia en hogar, contacto con personas y entornos cotidianos, educación básica y bienestar emocional. Al finalizar el periodo, el perro regresa al Servicio Cinológico para su evaluación y adiestramiento como perro operativo (detección de drogas, explosivos, rescate, seguridad, etc.)

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Los requisitos que deben cumplir las familias de acogida

El motivo de la creación de este programa es que la Guardia Civil detectó que una buena socialización temprana mejora de forma decisiva el rendimiento posterior de los perros en su trabajo policial y por ello incorporó a familias civiles al proceso. Las familias que rellenen la solicitud deberán pasar, sin embargo, por un filtro que cumpla los siguientes requisitos:

Selección de núcleos familiares compuestos entre 2 y 5 personas con autonomía y capacidad física adecuada.

y capacidad física adecuada. Lugar de residencia circunscrito dentro de la Comunidad de Madrid o provincias limítrofes cuyo desplazamiento hasta las dependencias del Servicio Cinológico en El Pardo no supere la hora de trayecto en vehículo particular.

cuyo desplazamiento hasta las dependencias del Servicio Cinológico en El Pardo no supere la hora de trayecto en vehículo particular. Las familias seleccionadas deberán de disponer del tiempo necesario para los cuidados básicos , control de conductas y un espacio adecuado en su vivienda que garantice el correcto desarrollo psicoemocional del cachorro durante todo el tiempo que el mismo permanezca en su domicilio.

, control de conductas y un espacio adecuado en su vivienda que garantice el correcto desarrollo psicoemocional del cachorro durante todo el tiempo que el mismo permanezca en su domicilio. En la vivienda no puede convivir con ninguna mascota de raza felina o canina, hurones, roedores ni animales de cualquier clase que pudiera intentar convertir en presa o que pudiera suponer un riesgo para la seguridad física o el desarrollo emocional del cachorro.

Al finalizar el periodo de acogida, el perro acogido regresa al Servicio Cinológico para su evaluación y adiestramiento como perro operativo dedicado a la detección de drogas, explosivos, rescate o misiones de seguridad.