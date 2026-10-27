La ministra ha señalado que el programa de intercambio es un ejemplo de la estrecha cooperación entre España y Estados Unidos

La emoción de Leo, el niño con piel de mariposa, al recibir un regalo del Ejército del Aire en Sevilla: "Me la voy a poner para el instituto"

Compartir







La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la Academia Militar de West Point en Estados Unidos donde ha visitado a los seis cadetes españoles que están realizando parte de su formación militar allí. Durante su visita ha ensalzado la importancia de la "formación y la cooperación internacional" para "preparar a los futuros mandos de las Fuerzas Armadas" y ha reconocido el "esfuerzo" de dichos cadetes.

Los militares se encuentran realizando un programa de intercambio de la Academia General Militar de Zaragoza que ha situado como "un ejemplo de la estrecha cooperación entre España y Estados Unidos" en la "enseñanza militar", según ha trasladado el Ministerio este martes en un comunicado.

"Contribuye a reforzar los vínculos profesionales entre las futuras generaciones de oficiales", han trasladado desde Defensa, que también han informado de que la titular se ha reunido con el teniente general James B. Bartholomees, superintendente de la Academia, "ha recorrido las instalaciones" y ha almorzado con los cadetes con el fin de "conocer su modelo de enseñanza y formación militar".

Esta visita de Robles a uno de los principales centros de formación de oficiales el ejército estadounidense completa la agenda de la ministra en su viaje al país norteamericano.