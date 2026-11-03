Felipe VI se reúne con los presidentes de Honduras, Guatemala y Costa Rica

La de 2026 es la cuarta Cumbre Iberoamericana que organiza España tras las celebradas en Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012)

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MadridFelipe VI se ha reunido este martes con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, y de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en el marco de los encuentros previos a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Madrid.

El rey ha iniciado en la víspera del inicio de la cumbre la ronda de contactos bilaterales con los jefes de Estado que acuden a esta cita que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema: 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

La de 2026 es la cuarta Cumbre Iberoamericana que organiza España

Así, este martes por la mañana el monarca ha recibido en el Palacio Real al presidente de Chile, José Antonio Kast, y por la tarde al presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, con el que, tras los saludos, ha posado para la fotografía oficial y, posteriormente y después de presentar a la delegación, han mantenido una reunión.

Posteriormente, Felipe VI ha mantenido sendos encuentros con César Bernardo Arévalo de León y Laura Fernández Delgado.

Los presidentes de Honduras y Guatemala llegaron este mismo miércoles a Madrid, mientras que la de Costa Rica viajó a España el pasado domingo.

La de 2026 es la cuarta Cumbre Iberoamericana que organiza España tras las celebradas en Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012). España asumió la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (SPT) en la Cumbre de Cuenca (Ecuador) de 2024.