María Corina Machado se da un paseo de madrugada por Caracas, en su vuelta a Venezuela para liderar el cambio

La opositora antichavista recorre en coche las calles de Caracas, donde se dio un baño de masas

María Corina Machado regresa a Venezuela después de casi 10 meses y tras varios intentos fallidos: "Estoy aquí, con ustedes"

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María Corina Machado ha vuelto a Venezuela con un recibimiento multitudinario en Caracas. La líder de la oposición antichavista regresa tras pasar casi diez meses fuera del país, en una vuelta para encabezar el cambio ante Delcy Rodríguez. Ha realizado un recorrido esta madrugada por las calles de la capital, en coche, entre centenares de seguidores que la vitoreaban. Ella ha respondido con saludos, besos y gestos de agradecimientos. Su regreso se interpreta como un desafío al actual Gobierno, que, hasta hoy, cuenta con la tutela y el respaldo de Donald Trump.

Para María Corina Machado llegar a las calles de Caracas ha sido un difícil camino. En los últimos tres meses intentó regresar a Venezuela al menos siete veces, por aire, mar y tierra, desde Estados Unidos, Panamá y Curazao, pero sus planes han sido frustrados entre dificultades para entrar, problemas con los vuelos que ella ha achacado al Gobierno de Delcy Rodríguez.

Machado llevaba meses tratando de recuperar su lugar en la escena política de Venezuela, mientras las conversaciones sobre el futuro del país avanzaban sin ella. Esta misma semana, la líder de la oposición instó a los venezolanos a movilizarse para exigir que se fije la fecha para unas elecciones presidenciales, una de sus principales reivindicaciones frente al Gobierno de Delcy Rodríguez.

Machado salió de Venezuela de forma clandestina para para recibir el Premio Nobel de la Paz en Estocolmo, preámbulo de un periplo que la llevó a Estados Unidos. Allí intentó seducir a Donald Trump regalándole el galardón, pero este optó por seguir sus negociaciones con Rodríguez con la que ha llegado a importantes acuerdos para hacerse con las ventas prioritarias de la producción de crudo venezolano.

Machado, este domingo, se ha dado un baño de masas en Caracas, donde entró en una iglesia del estado de Lara, al oeste de la capital, entre los aplausos de decenas de personas que se habían congregado allí para recibirla. El Gobierno, por su parte, ha elegido ignorar la llegada de la opositora.

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Las dudas de Trump sobre María Corina Machado

El regreso de María Corina Machado pone a Donald Trump en una disyuntiva que el republicano no parece muy decidido a enfrentar. Durante meses, los rumores sobre la posición de Washington eran que Estados Unidos no estaba interesado en apoyar la vuelta de la opositora a Venezuela, en un momento en el que el republicano mantenía sus propios contactos sobre el futuro político del país.

El presidente estadounidense había evitado aclarar cuál era su posición sobre Machado. Al ser preguntado el pasado 5 de octubre sobre el tema, Trump se limitó a asegurar que "todo va a salir bien" y a describirla como una "mujer excelente" sin dar más detalles.

Dos días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, negó que su Gobierno hubiera pedido a otros países bloquear la entrada de Machado. Sin embargo, meses antes, Washington había expresado sus reservas sobre el momento elegido por la dirigente para volver.