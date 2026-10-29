Sus Majestades han llegado a las 15:00 horas de este jueves, 29 de octubre, al Hospital Universitario de Toledo

Los reyes Felipe y Letizia cancelan su agenda para visitar esta tarde a los heridos del accidente de tren en el Hospital de Toledo

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Los reyes Felipe y Letizia han llegado en la tarde de este jueves, 29 de octubre, al Hospital Universitario de Toledo para visitar a los heridos del grave accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en la localidad toledana de Urda. A su salida y visiblemente emocionados, han ofrecido unas palabras a los medios de comunicación.

El rey ha asegurado que, pese al dolor de la tragedia, hay que seguir avanzando "unidos" con "dignidad y con rigor" y ha dicho que la investigación debe determinar las causas de la catástrofe y adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder. "Tendrán que tomarse medidas para que esto no vuelva a suceder", ha remarcado.

A su salida del Hospital Universitario de Toledo, donde continúan ingresadas más de 20 personas (15 pacientes en críticos y el resto en planta), a los que los reyes han visitado durante más de una hora y media, Felipe VI ha realizado una declaración a los medios de comunicación.

El jefe del Estado ha pedido a la sociedad "seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias, nos faltan a todo el país".

Los monarcas se han acercado personalmente a las víctimas

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Visiblemente serios y vestidos de riguroso luto, los monarcas han accedido por la entrada de urgencias, por donde ingresaron los 38 heridos en el siniestro que fueron atendidos en este hospital de Toledo.

La visita ha comenzado a las 15:30 horas en lugar de las tres de la tarde como estaba previsto en la agenda oficial para no interferir en el cambio de turno de los profesionales de este hospital, según han explicado fuentes de la Casa Real.

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Durante su visita, Don Felipe y Doña Letizia se han querido interesar por la evolución de los heridos y conversar con sus familiares para trasladarles su apoyo y cercanía en estos difíciles momentos. Asimismo, se han acercado personalmente a las víctimas que permanecen ingresadas en el centro sanitario, uno de los hospitales que está atendiendo a los afectados por la tragedia.

"Pésame, apoyo y cariño" a las familias afectadas

Los soberanos han acudido al centro hospitalario acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, según la agenda comunicada por la Casa del Rey.

Su presencia responde a la voluntad de la institución de acompañar a los afectados por el siniestro y mostrar su respaldo tanto a las personas heridas como a sus seres queridos, que atraviesan horas de incertidumbre y angustia mientras esperan noticias sobre su evolución. La visita se produce después de que Sus Majestades expresaran su "conmoción" por el accidente ferroviario, que ha dejado, hasta el momento, 69 fallecidos y numerosos heridos.

El monarca tuvo conocimiento de lo ocurrido mientras se encontraba en Bétera, Valencia, donde participaba en unas maniobras militares, y desde allí trasladó públicamente su "pésame, apoyo y cariño" a las familias afectadas. La gravedad del suceso llevó a Zarzuela a reorganizar la agenda de la Familia Real para facilitar la atención institucional a las víctimas del accidente ferroviario.

El Hospital Universitario de Toledo es uno de los centros sanitarios que ha recibido a un elevado número de afectados por el accidente, mientras los equipos médicos continúan atendiendo a los heridos y siguiendo la evolución de los pacientes de mayor gravedad.

Con este desplazamiento, la visita de los reyes se enmarca en las muestras de solidaridad y apoyo institucional que se han sucedido desde que se conoció la magnitud del siniestro.