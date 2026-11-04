Los primeros escrutinios anticipan una victoria de la oleada demócrata con mayoría en el Senado y el Congreso

El Partido Demócrata ha conseguido ganar en estados clave e incluso tradicionalmente republicanos, como Texas, Ohio, Iowa o Kansas

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Victoria aplastante del Partido Demócrata y varapalo mayor del esperado para Donald Trump en las denominadas ‘midterms’, las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. Superando todas las expectativas, los demócratas, que ahora se harían con el control de las dos Cámaras, han conseguido ganar en estados clave e incluso tradicionalmente republicanos, como Texas, Ohio, Iowa o Kansas.

Arrasando en las urnas, la oposición se haría así con la mayoría en el Senado, al igual que se anticipa su mayoría en la Cámara de Representantes, a la espera de los resultados definitivos del recuento de votos.

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Los demócratas certifican una contundente victoria conquistando estados donde Trump arrasó hace dos años

Se trata así de una de las mejores noches que los demócratas podían tener y medios como CNN o NBC ya proyectan su contundente victoria en las dos Cámaras, con victorias históricas en el Senado en estados muy conservadores, donde Donald Trump precisamente arrasó hace dos años, como Texas, Carolina del Sur y Kansas, donde los demócratas no ganaban desde hace casi 100 años.

De este modo, se cumplen las encuestas con ese ‘voto castigo’ a las políticas del actual presidente. Sobre todo, por la economía, la guerra en Irán y la inmigración.

Ante ello, Trump ha declarado en varios medios que va a aceptar los resultados y trabajará junto a los demócratas mientras en las redes se ha desmarcado de la contundente derrota republicana diciendo que su nombre no estaba en las papeletas en estas elecciones y que, si no, hubiera ganado…

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"No estaba en las papeletas porque si hubiera estado, habríamos arrasado", ha dicho, literalmente.

Señalando así que los resultados no le representan, la realidad pese a sus afirmaciones es que el Partido Demócrata celebra una jornada histórica, con logros como la victoria de Keisha Lance en Georgia, con la primera mujer negra gobernadora, o la sorpresiva victoria de Annie Andrews en Carolina del Sur. También la de Chris Pappas, que en New Hampshire se convierte en el primer hombre abiertamente gay en el Senado, o la de Gina Hinojosa, que se ha convertido en la primera mujer latina en ganar la gobernatura de Texas, y la de James Talarico, que en este mismo estado ha puesto fin a décadas de hegemonía republicana en Texas.

Donald Trump, ante dos años muy complicados con Congreso y Senado en manos de los demócratas

En esta situación, Donald Trump tendrá ahora por delante dos años muy complicados de lo que resta de mandato, con el Congreso en manos de la oposición, así como el Senado. Los Demócratas, de hecho, ya han dicho que van a intentar bloquear gran parte de su agenda y, además, prometen abrir investigaciones contra él, sus políticas, su Gobierno y los negocios de toda su familia. Todo ello en la recta final de su segundo mandato, que a partir de ahora en Washington empezará a llamarse como ‘lame duck’, 'el pato cojo', nombre que reciben los cargos salientes cuando los ojos ya empiezan a mirar a las próximas elecciones, –en este caso a 2028–, sobre todo después de esta gran victoria demócrata.

No obstante, es Donald Trump, y tiene mucho poder ejecutivo, como ha dejado claro. Por eso, se avecinan otros dos años intensos en EEUU.