La subida del precio de los combustibles y de los alimentos han socavado la popularidad de Trump

El Papa León XIV vota en las elecciones de mitad de mandato de EE.UU: es la primera vez que se conoce que un Pontífice lo haya hecho

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La cuenta atrás para la apertura de las urnas en EE UU ya ha empezado. Donald Trump llega a las elecciones de medio mandato con las encuestas en contra y la popularidad muy mermada, a causa de las guerras en las que se ha visto envuelto en los primeros años de legislatura, los altos precios de los combustibles y de los alimentos. El republicano fiel a su guion ha acusado a la izquierda de falsear los sondeos.

Pocas horas antes de que abran las urnas, Trump sigue tratando dar un golpe de efecto en Irán que cambie la imagen. Esta misma noche Estados Unidos ha atacado a una isla estratégica iraní en el estrecho de Ormuz y el republicano ha insistido en que están ganando la guerra, algo que lleva meses diciendo.

Los sondeos apuntan a una contundente victoria demócrata, con opciones de arrebatar a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso. Este escenario dejaría a Trump con mucho menos margen de maniobra para gobernar, aunque él asegura que vetará todas las iniciativas demócratas si eso ocurre, como presidente con derecho a veto.

Su último mitin de campaña ha sido más de lo mismo ante el 'estanque reflectante, del monumento a Lincoln, en Washington: "Como saben, hoy es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las 'midterm' más importantes de nuestra vida, creo yo" ha dicho mientras definía a sus rivales del partido Demócrata como "los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense. Son los candidatos más peligrosos jamás presentados", ha advertido por ser "muy, muy corrupta".

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Trump presume de "la conquista de Venezuela" y de tener Groenlandia

Trump, a pesar de los números que señalan la alta inflación, ha reivindicado la buena situación de la economía, porque "el país entero está creciendo aceleradamente". "Estamos creciendo como nunca antes. El petróleo ha bajado hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto", ha asegurado en referencia al precio del barril de crudo.

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Así, ha augurado que el precio del petróleo "seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán". "Estamos ganando fácilmente", ha recalcado sobre el conflicto bélico con Teherán.

También ha subrayado el éxito de su intervención militar en Venezuela a la que ha definido como "la conquista de Venezuela". "Ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llega cada día de Venezuela", ha argumentado. "También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible", ha añadido.

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La economía y el coste de vida se han convertido en los principales asuntos de la campaña. Una encuesta de AP-NORC publicada en octubre mostró que el 79 % de los votantes desaprueba la gestión de Trump sobre este tema, mientras que el 84 % considera que este asunto es uno de los más importantes a la hora de decidir su voto.