La presunta espía fue periodista en China y en 2023 estuvo al mando de la compañía Megaspeed

Nvidia, comprometida por la infidelidad de su CEO: investigan un presunto caso de espionaje

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Jensen Huang y Alice Huang comparten apellido, pero no son familia. Se trata del CEO de Nvidia, una de las principales empresas estadounidenses del sector tecnológico, y de su amante, una presunta espía China según ha declarado el Gobierno de Estados Unidos.

Una supuesta trama de espionaje del país asiático al CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha puesto en el foco mediático a la periodista y empresaria Alice Huang. Aunque su presencia en Internet es escasa, se sabe que es periodista y que en los últimos años se ha reconvertido en una figura muy influyente del sector tecnológico. No obstante, según las autoridades estadounidenses, Alice Wang trabaja como espía para el Gobierno de China.

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El propio historial de Alice Huang levanta sospechas. Se sabe que tiene nacionalidad China y que pese a que empezó a trabajar como periodista en China, pronto dio el salto a las altas esferas del mundo de las finanzas. El cambio de carrera profesional fue un giro radical que llevó a Alice Huang a tomar el mando de la empresa Megaspeed en 2023, una empresa tecnológica afincada en Singapur. La pequeña compañía, que empezó en el mundo de los videojuegos, se transformó en un gigante en un solo año al convertirse en el socio oficial de la compañía de chips Nvidia en Asia pacífico.

Alice Huang publicó fotos junto al CEO de Nvidia en sus redes sociales

Respecto a la relación sentimental entre Jensen Huang y Alice Huang, ya en vídeos del año 2024 se puede ver cómo las caricias e incluso los besos dan cuenta de la estrecha relación entre la presunta espía y el CEO de la compañía de chips. Una cercanía de la que, según el New York Times, alardeaba la propia Alice con fotos de la pareja en sus redes sociales.

Sin embargo, tras el estallido del escándalo, la presunta espía ha eliminado todas sus cuentas y perfiles de Internet. Además, por el momento su paradero es desconocido y algunos creen que puede haber regresado a China fuera del alcance de la justicia estadounidense. Por su parte, el país asiático ha negado que la relación sentimental entre Jensen Huang y Alice Huang esté relacionada con un caso de espionaje y ha rechazado las acusaciones al Gobierno chino tras darse a conocer la polémica.