A la llegada del Samur-PC sobre las 18.45 horas, el varón estaba en shock hipovolémico (gran pérdida de sangre) debido los cortes profundos y graves de las lesiones

Ingresa en prisión un detenido en Madrid que había mostrado su "deseo de morir por la causa yihadista"

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Un hombre de 30 años ha resultado herido muy grave este viernes al sufrir varias lesiones por arma blanca en la plaza Paloma de la Paz en Villaverde.

A la llegada del Samur-PC sobre las 18.45 horas, el varón estaba en shock hipovolémico (gran pérdida de sangre) debido los cortes profundos y graves de las lesiones por arma blanca en cuello, cara y un brazo, ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

La víctima ha sido atendida por los sanitarios en una farmacia donde ha acudido previamente para pedir ayuda. Posteriormente, ha sido intubado y trasladado muy grave a un hospital con escolta de Policía Municipal de Madrid.