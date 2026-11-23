El conductor y los 12 pasajeros que viajaban en el autobús en el momento de iniciarse el incendio han podido salir a tiempo

Una familia con un bebé, desalojada tras el brutal incendio y la explosión de un autobús en pleno centro de Barcelona

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BarcelonaEn Barcelona, en el barrio de Gràcia, un autobús urbano ha quedado completamente calcinado después de un espectacular incendio, que ha afectado incluso a un edificio cercano. Las llamas han llegado al cuarto piso del inmueble. El conductor ha desalojado rápidamente a los pasajeros, sin que se hayan registrado heridos.

El autobús de la línea 39 de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) se ha incendiado por completo este domingo en la calle Biada, en el barrio de Gràcia de la capital catalana, sin que se hayan producido heridos, aunque el fuego ha afectado a algunas fincas cercanas.

Una familia con un bebé, desalojada de su vivienda

Ahora, la investigación tendrá que determinar el motivo de ese incendio en un autobús municipal en circulación y con pasajeros a bordo, como informa Adrián Dolz en 'Informativos Telecinco': "Eran las 20:00 horas cuando empezó a arder este autobús en pleno barrio de Gràcia de Barcelona. Un autobús propulsado por gas y de 12 metros. Había pasajeros que consiguieron ser desalojados como bien explicabais y puestos en una zona segura. Gracias a eso no hay que lamentar heridos".

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"Eso sí, las llamas de una gran fuerza llegaron a alcanzar hasta la cuarta planta del edificio que está justo detrás nuestro. Trasladaron hasta este lugar hasta 10 equipos de Bomberos y los vecinos fueron desalojados, aunque ya han podido volver a sus casas menos una familia que tenía menores de edad y se les ha recomendado pasar la noche fuera. Ahora toca investigar las causas para conocer qué hizo arder a este autobús y para conocer por qué ardió con tanta fuerza", explica el reportero a la edición Matinal de 'Informativos Telecinco'.

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Un autobús propulsado por gas, de doce metros de largo

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado a EFE que el incendio, que ha provocado llamas que llegaban a la altura de un cuarto piso y una gran humareda negra, se ha producido poco antes de las 20:00 horas por causas que aún están por determinar.

El conductor y los 12 pasajeros que viajaban en el autobús en el momento de iniciarse el incendio han podido salir a tiempo del vehículo sin resultar heridos.

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Se trata de un autobús propulsado por gas, de 12 metros de largo, que ha quedado totalmente calcinado frente al número uno de la calle Biada.

Un par de explosiones

El fuego se ha propagado y ha afectado también, al menos, a un edificio cercano, con daños en dos locales de la planta baja y algunos balcones de los pisos más altos.

Un total de diez dotaciones de los bomberos de la ciudad se han trasladado al lugar y han podido sofocar el fuego hacia las 20:50 horas. Testigos del suceso han explicado a EFE que se han escuchado un par de explosiones durante el incendio del bus.

Los bomberos están trabajando en estos momentos en la revisión y ventilación de cuatro fincas y dos locales de las calles Biada y Torrent de l'Olla que han resultado también afectados por el humo.