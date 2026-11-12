Colette Kres está casada, tiene dos hijos y su marido es un ex de Microsoft

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, dimite tras el escándalo de su relación con una espía y con otra ejecutiva de su empresa

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La renuncia de Jensen Huang, envuelto en la polémica por sus infidelidades con una supuesta espía china y una compañera de trabajo, ha propiciado que el puesto de consejera delegada de Nvidia recaiga, al menos temporalmente, en Colette Kress, hasta ahora directora financiera de la compañía y vicepresidenta ejecutiva. Sus colegas y los analistas de Wall Street la describen como una ejecutiva reservada, pragmática y enfocada en los números.

Colette está casada con David Kress, un exejecutivo de Microsoft que trabajó cerca de tres décadas en el sector tecnológico tras comenzar en la sala de correo y ascender hasta gerente sénior de operaciones comerciales de marketing empresarial. Se conocieron mientras ambos desarrollaban sus carreras en Silicon Valley. David se incorporó a Microsoft en 1987 y se jubiló como director sénior de operaciones comerciales de marketing empresarial a nivel mundial. Así que Colette también va a contar con apoyo en casa.

Dos hijos que influyeron en que su madre fichara por Nvidia

La pareja tiene dos hijos varones, David Kress Jr. y Matthew Kress que crecieron en California con un fuerte interés por los deportes y los videojuegos. De hecho, fueron sus hijos quienes la animaron a aceptar el puesto en Nvidia en 2013 porque conocían bien la marca por las tarjetas gráficas de sus juegos favoritos, según señala el NYT.

David Kress Jr. estudió ingeniería en la Universidad del Sur de California y realizó prácticas en Nvidia. Su hermano menor, Matthew, destacó como golfista universitario en la Universidad de Florida.

Gracias a su participación accionarial en Nvidia, entró en la lista de multimillonarios en 2025 y figura entre las mujeres más poderosas y ricas hechas a sí mismas según las clasificaciones de Forbes y Fortune. Su patrimonio vinculado a acciones de la empresa ronda los 750 a 770 millones de dólares tras las recientes fluctuaciones bursátiles.

Una década al mando de las cuentas de Nvidia

La mujer que durante más de una década ha gestionado las cuentas de Nvidia tendrá ahora que dirigir una compañía cuya influencia va mucho más allá del sector de los chips. Sus procesadores sostienen buena parte de la infraestructura mundial de inteligencia artificial y su evolución condiciona las estrategias de algunas de las mayores empresas tecnológicas del planeta. Uno de sus grandes retos será convencer a la bolsa de su capacidad, al menos de momento, para capear el temporal.

No en vano, el cese de Huang no ha conseguido revertir el rumbo de los títulos de la compañía, que caen alrededor de un 9%, aunque en las operaciones previas a la apertura del mercado llegaban a marcar un descenso del 13%. En este sentido, los analistas de Renta 4 han argumentado que el desplome de las acciones de la tecnológica recogen las dudas del mercado "sobre la capacidad de la compañía de mantener el ritmo de crecimiento visto hasta ahora bajo la dirección de otra persona".

Directiva desde 2013 tras pasar por Microsoft y Cisco

Nacida en 1967, Colette Kress cuenta con una larga trayectoria en el sector. Se unió a Nvidia ya como directiva en el 2013. De hecho llegó a decir que era la empresa más pequeña en la que había trabajado tras su paso por Microsoft y Cisco. “Durante su gestión, ha dirigido el área financiera de la empresa y ha desempeñado un papel clave en el crecimiento y la evolución de Nvidia”, ha señalado la compañía en un comunicado al anunciar el relevo.

Las cifras permiten medir la transformación que ha vivido la empresa durante su etapa al frente de las finanzas. Cuando Kress llegó en 2013, Nvidia registraba unos ingresos de 4.130 millones de dólares en su ejercicio fiscal. En el ejercicio fiscal 2026, esa cifra ascendió a 215.900 millones, según los datos recogidos por Reuters.

Licenciada en Finanzas por la Universidad de Arizona y con un MBA por la Southern Methodist University, antes de llegar a Nvidia había ocupado puestos financieros en compañías líderes del sector, entre ellas Microsoft (1997-2010), donde llegó a ser vicepresidenta corporativa y estuvo al frente de la estrategia en servidores y herramientas; y Cisco (2010-2013). Su carrera arrancó en roles similares en Texas Instruments, otra tecnológica.

“Creo profundamente en esta compañía y en su futuro. [...] La junta de directores, la plana ejecutiva y yo reconocemos que este ha sido un período extraordinariamente difícil y quiero que sepan cuán agradecida estoy de su resiliencia, profesionalismo y dedicación sostenida”, afirmó en el memorándum al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. “Ustedes son nuestra principal fortaleza”, señaló la nueva consejera delegada.

“Seguiremos avanzando en el trabajo que ha convertido a Nvidia en líder en computación avanzada e IA”, ha lanzado como mensaje. Y en medio de los escándalos ha llamado a priorizar lo más importante: “Nuestro enfoque se mantiene en servir a nuestros clientes, socios y accionistas”.

Colette tiene argumentos para dirigir la compañía. No en vano, entre sus misiones hasta ahora ha estado dirigir las finanzas, supervisar la planificación económica y explicar la evolución del negocio ante inversores y analistas. También ha compartido con Huang las llamadas trimestrales de resultados, en las que la compañía presenta sus cuentas y sus perspectivas. Un rol muy importante.

Ese conocimiento interno es uno de los argumentos que ha respaldado su nombramiento. En el comunicado de Nvidia, Harvey C. Jones, nuevo presidente del consejo y primer ejecutivo en ocupar ese cargo en la historia de la compañía, destacó que Kress conoce profundamente el negocio, sus clientes, sus operaciones y su posición financiera.

Jones aseguró además que el consejo confía en ella y en el equipo directivo para mantener la continuidad de las operaciones, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos. Su primer reto llegará pronto. Nvidia mantiene para el 17 de noviembre la presentación de sus resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

Huang, ingeniero eléctrico y cofundador de Nvidia, encarnó durante décadas la visión tecnológica de la compañía.

Kress llega desde la gestión financiera, con una carrera desarrollada en algunas de las mayores empresas del sector y un conocimiento profundo de la maquinaria empresarial que ahora deberá dirigir.