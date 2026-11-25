La Administración Trump alega que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense"

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Estados Unidos planea establecer nuevos aranceles a China, la Unión Europea y otras 12 economías mundiales, alegando que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense", todo bajo el amparo en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

En concreto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha señalado a China, la UE, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India como los receptores de estas tasas.

"Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales han adoptado estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, la supresión de salarios y mano de obra, el apoyo financiero y de otro tipo, los insumos de la economía no de mercado y otras prácticas distorsionadoras del mercado que inclinan la balanza comercial a su favor, a la vez que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos", ha sostenido el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La administración estadounidense considera que los subsidios y otros apoyos gubernamentales han creado un exceso de capacidad industrial en estas economías, lo que permite a sus empresas inundar los mercados globales con productos más baratos, perjudicando así a los productores estadounidenses.