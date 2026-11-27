Las autoridades de Senegal han anunciado la detención de cuatro personas por su presunta implicación en el tráfico de migrantes hacia España

Un confidente declara que un mando policial marroquí le avisó con 20 días antes de la entrada masiva en Ceuta el 30 y 31 de julio

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Las autoridades de Senegal han anunciado este viernes la detención de cuatro personas por su presunta implicación en el tráfico de migrantes hacia España, en medio del aumento de las travesías a través de la ruta del Atlántico, que tiene las Islas Canarias como principal destino.

La Policía senegalesa ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que la operación fue lanzada al hilo de informaciones que apuntaban a que un líder religioso estaba alojando a "personas encargadas de transportar a migrantes en situación irregular", con una salida prevista hacia España el 20 de noviembre.

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"La intervención policial en el lugar permitió la detención de los cuatro sospechosos, así como la incautación de una suma de un 1.142.000 francos centroafricanos (unos 16.985 euros)", ha señalado, antes de agregar que tres de los sospechosos habrían admitido cobrar cantidades de dinero a migrantes para lograr que llegaran "clandestinamente" a España.

Los traficantes habrían recaudado cerca de 50 millones de francos

Así, ha detallado que "los traficantes habrían recaudado cerca de 50 millones de francos CFA (alrededor de 76.225 euros) por esta travesía clandestina, de la cual no se tienen noticias desde su partida", al tiempo que ha manifestado que todos ellos se encuentran bajo custodia mientras continúan las investigaciones en torno al caso.

Senegal ha anunciado durante las últimas dos semanas el rescate de alrededor de 3.000 migrantes, una situación que ha llevado al presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, a reclamar al Ministerio del Interior que presente un informe "detallado" sobre las problemáticas sociales que están impulsando el aumento de los flujos migratorios hacia Europa.

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7.000 personas han muerto

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado cerca de 7.200 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.