Seis ocupantes de la embarcación han tenido que ser evacuados por un helicóptero de Salvamento Marítimo hasta el aeropuerto de El Hierro

Un tercer cayuco llega a El Hierro por sus propios medios con 65 personas

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El cayuco rescatado este viernes por Salvamento Marítimo a unos 62 kilómetros al sur de La Restinga, en El Hierro, transportaba a varias personas fallecidas, según han confirmado fuentes del dispositivo de emergencia. Además, seis ocupantes de la embarcación han tenido que ser evacuados por un helicóptero de Salvamento Marítimo hasta el aeropuerto de El Hierro para recibir asistencia sanitaria y ser trasladados posteriormente al hospital insular.

El helicóptero efectuó la evacuación de los afectados desde el cayuco y se dirigió al aeropuerto herreño, donde aguardaban los servicios sanitarios de emergencia para su derivación a un centro hospitalario. El 112 Canarias recibió a las 6.50 horas el aviso de Salvamento Marítimo informando de que la salvamar Navia había llegado a la zona donde se encontraba la embarcación, a unas 39 millas al sur de la isla, equivalentes a 62,76 kilómetros.

Traslado de los falllecidos

Mientras tanto, la patrullera de la Guardia Civil Río Guadiato se encargará de trasladar hasta el puerto de La Estaca a las personas fallecidas localizadas en el cayuco. El resto de los ocupantes serán desembarcados en el muelle de La Restinga.

En las labores de asistencia y desembarco participan también medios de Salvamento Marítimo, entre ellos la salvamar Diphda, que colaborará en la llegada de los ocupantes al puerto de La Restinga.