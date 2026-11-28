El terremoto ha sido detectado con epicentro a unos cinco kilómetros de las playas de la ciudad de Los Ángeles

El hipocentro a 12,2 kilómetros de profundidad según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos

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Un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter ha sacudido este sábado la costa del sur de California en el que es ya el mayor temblor registrado en la zona de Los Ángeles en los últimos doce años.

El terremoto ha sido detectado con epicentro a unos cinco kilómetros de las playas de la ciudad de Los Ángeles a las 09:30 horas --18:30 horas en la Espeña peninsular-- y el hipocentro a 12,2 kilómetros de profundidad, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Medios de comunicación de la zona se han hecho eco de la información y han confirmado que el temblor se ha podido sentir en una amplia región, aunque por el momento no hay noticia de daños de importancia. Sí se han confirmado varios terremotos posteriores de menor intensidad.

Los bomberos examinan las infraestructuras críticas por el terremoto

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento "moderado", el cual, por lo general, puede provocar la rotura de ventanas o vajilla, así como el vuelco de objetos inestables.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles trabaja en tierra, mar y aire para examinar la infraestructura crítica y las áreas afectadas por el seísmo. "Los equipos municipales continuarán monitoreando la situación y actualizando la información según sea necesario", declara la alcaldesa Karen Bass en un comunicado. Y aconseja a la población que se resguarde ante posibles réplicas: "Como medida de precaución, prepárense para las réplicas: agáchense, cúbranse y agárrense hasta que cese el temblor. Protéjanse la cabeza y el cuello mientras se resguardan bajo muebles resistentes, cerca de una pared interior sólida y lejos de ventanas y puertas".

La ciudad informó en redes sociales que, por el momento, no existe amenaza de tsunami, según 'ABC News'.