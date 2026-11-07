Manuel Pimentel Granada, 07 NOV 2026 - 20:00h.

La Junta movilizará a 200 profesionales de emergencias para proner a prueba la coordinación de las administraciones ante un terremoto de gran magnitud

Se trata del "mayor simulacro" que se realizará hasta la fecha, en una ciudad que recientemente ha sido escenario de varios terremotos

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Granada se prepara para un nuevo terremoto, aunque en esta ocasión se tratarña solo de simulacro. Tras la serie sísmica que azotó la provincia durante el verano y provocó cunatiosos daños materiales, la Junta de Andalucía ha anunciado que se ha programado para el próximo 10 de noviembre el que considera el mayor ejercicio de emergencias ante un terremoto llevado a cabo en España entre todas las administraciones.

En el ejercicio regional, denominado Respuesta26, serán movilizados alrededor de 200 profesionales de diferentes áreas que deberán actuar ante una situación sísmica ficticia. Se trata del quinto gran simulacro de emergencia regional que celebra Andalucía, desde el año 2021, con el objetivo de ensayar los procedimientos y protocolos de respuesta de cara a mejorar estos procesos de actuación ante catástrofes.

El anuncio del simulacro lo ha realizado este jueves el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha destacado que durante este año, "se han realizado o programado 28 simulacros y ejercicios en Andalucía"

Qué pasará en el simulacro

Durante el ensayo se movilizarán distintos cuerpos de seguridad y emergencias para comprobar la capacidad de reacción de los dispositivos ante catástrofes de este tipo poniendo a prueba la movilización de recursos y las comunicaciones entre los distintos servicios, ha detallado la Junta en una nota.

En despliegue participarán emergencias sanitarias, bomberos, ayuntamientos, policías locales, voluntariado de Protección Civil, Diputación de Granada, universidades, colegios profesionales y otras entidades, junto a distintos organismos de la Administración del Estado.

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La finalidad no será únicamente movilizar recursos, sino detectar posibles fallos de coordinación y verificar si los procedimientos establecidos permitirían responder con eficacia ante una emergencia real.

Terremotos de agosto

La elección de Granada para la realización de este gran simulacro de terremoto en noviembre coincide en un año complicado en lo que a actividad sísima se refiere en la provincia.

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El 15 de agosto, un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Alhendín desató una serie de movimientos sísmicos con varias replícas durante las siguientes semanas que han mantenido en vilo a la población en diversos municipios.

Tres días después, otro terremoto de 4,8 produjo y sus réplicas volvieron a sacudir la provincia, provocando numersos daños en viviendas, edificios e intraestructuras, obligando a activar los mecanismos de emergencia y a realizar inspecciones técnicas. Posteriormente, la Junta de Andalucía aprobó una serie de ayudas para reparar las instalaciones municipales afectadas por estos temblores.

Prevención en los colegios

Sanz ha explicado que la labor de prevención en materia de terremotos también se ha fortalecido con la comunidad educativa. El pasado mes de septiembre se celebró en Granada una jornada sobre riesgo sísmico con cerca de 800 profesionales de más de 300 centros educativos. Este encuentro fue organizado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y el Instituto Andaluz de Geofísica.

Además, se ha señalado que otro avance decisivo será "la próxima aprobación del Decreto de Autoprotección en Andalucía, que no se ha podido autorizar antes a la espera de la aprobación por parte del Estado de la directriz básica". "Ahora sí vamos a poder aprobar este decreto para coordinar y complementar nuestras medidas con la iniciativa del Gobierno de España", ha concluido el consejero.