Iván Sevilla 28 NOV 2026 - 19:19h.

El mayor temblor se detectó a las 12:45 horas y hasta las 15:30 se sucedieron hasta nueve pequeñas réplicas en la zona

Hace dos días también se repitieron numerosos terremotos de baja intensidad en áreas próximas a Granada capital

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GranadaLa tierra ha vuelto a temblar en la provincia de Granada, donde en agosto se produjo una serie sísmica con daños estructurales en edificios. Esta vez, un terremoto de magnitud 3,8 con epicentro en Salar se ha dejado sentir en pueblos de alrededor y de Málaga.

Así lo han asegurado algunos vecinos en redes sociales tras notar que el suelo se movía bajo sus pies. Recordamos que este mes en la capital granadina hubo un gran simulacro, ya que la zona está catalogada como de mayor peligro en nuestro país.

Sobre el episodio de este 28 de noviembre, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha precisado que el seísmo se detectó concretamente a las 12:45 horas a una profundidad de cero kilómetros, cerca del casco urbano de Salar.

Hasta nueve réplicas de menor intensidad en las proximidades

Después, hasta las 15:30 horas se estuvieron registrando pequeñas réplicas hasta un total de nueve en localidades próximas como Moraleda de Zafayona, sobre todo, o Villanueva Mesía.

Sin llegar a superar magnitudes de 2 mbLg, la mayoría de estos terremotos de menor intensidad en la zona se produjeron a profundidades de entre cero y 13 kilómetros.

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Según informó el 112 de Andalucía, no hay constancia de que el inicial y mayor temblor provocase daños personales donde se había sentido entre la población.

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Numerosos terremotos de baja magnitud

Justo hace dos días, del 26 al viernes 27 de noviembre, también se repitieron numerosos terremotos de baja magnitud en áreas próximas a Granada capital, como se puede observar en el mapa de registros del IGN.

Estos seísmos, de entre 0 y 1,8 mbLg, tuvieron la mayoría de sus epicentros en el término municipal de La Zubia e igualmente se detectaron otros el día 25, por ejemplo, en pueblos como Dílar.