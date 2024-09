Resultado ONCE: comprobar número premiado hoy lunes 16 de septiembre de 2024

El resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 16 de septiembre de 2024, ha dejado la siguiente combinación ganadora: 70963 y 034 de serie.

El próximo sorteo del cupón de la ONCE tendrá lugar el próximo martes 17 de septiembre de 2024, donde el bote alcanzará la cifra de 500.000€.

El Cupón Diario de la ONCE se celebra todas las semanas de lunes a jueves a partir de las 21:25 horas desde Madrid y se puede jugar también de forma online a través de JuegosONCE, la web oficial de juegos de la ONCE , en la sección de Cupón Diario.

Además de a través de Internet, también se pueden adquirir cupones de forma tradicional, en cualquier vendedor de la ONCE, o en puntos de venta autorizados. El coste del cupón tiene un valor de 2 euros.

Los premios que se reparten en el Cupón Diario de la ONCE son:

A este respecto, detalla JuegosONCE, "en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios”. De este modo, el premio máximo es de 500.000 euros por sorteo y cupón.

El sorteo de la ONCE, celebrado por primera vez el 8 de mayo de 1939, cuenta históricamente con un número que, según los datos estadísticos acumulados de todos los años, se ha repetido más veces: el número 2 , con un total de 4.298 repeticiones, seguido por el número 4 , con 4.277.

No obstante, el Cupón Diario no es el único juego que existe de la ONCE. También están el ‘Sueldazo del fin de semana’, el ‘Cuponazo’, el ‘Super Once’ o ‘Los Rascas’ o el ‘Triplex’, entre otros.