Son muchos los alcaldes señalados en los últimos días por su actitud hacia algunas mujeres. Hoy hemos hablado con dos de ellos, los regidores de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, por el PP y el de Bardabás, en Ourense, del PSOE.

El alcalde de Navalmoral de la Mata por el PP, Enrique Hueso, acusado de trato machista asegura que su denuncia es falsa y que todo se debe a un complot político en plena campaña en Extremadura.

Algo en lo que también coincide José Carlos Valcárcel, alcalde de la localidad orensana de Barbadás, denunciado por acoso laboral, cuando afirma que “la acusación es falsa”.

En plena campaña electoral en Extremadura

En el caso de Hueso, la denuncia que le afecta se ha producido en medio de la campaña electoral a la Junta de Extremadura y a escasa horas del cierre de campaña. Según este regidor, en el origen de la denuncia contra él está una antigua subordinada que le acusa en un medio de comunicación de actitudes machistas.

Hueso lo niega rotundamente y lo achaca a una venganza personal por no conseguir sus objetivos en el partido”: “por no estar en las listas y no acceder a sus pretensiones económicas”.

Lo que sí reconoce Hueso es que esa conversación se volvió tensa cuando ella le exigió “no te dirijas a mí en ese tono” a lo que él le respondió “la puerta está abierta”. Para el alcalde del PP, la joven ha sido utilizada por el Partido Socialista ya que “hemos visto cómo el señor Gallardo es capaz de todo porque lo que quieren es tapar los casos propios”.

Denuncia por acoso laboral

En el otro lado del tablero político tenemos a José Carlos Valcárcel, alcalde socialistas de Barbadás, en Ourense. En su caso la denuncia es por un presunto acoso laboral, y no sexual.

Según este representante político, todo es mentira. La denuncia contra él se produjo a través de un canal interno del partido. Valcárcel insiste en que “la denuncia es por acoso laboral” y repite que ese presunto acoso laboral “no ha existido".

Desde las filas de su partido, el PSG-PSOE El PSOE, le piden que dimita, pero él cree que se le está utilizando para tapar otros casos en los que el partido no ha sido diligente. Así, asegura sentir “tristeza porque creo que en la política hay que jugar de una forma más seria”. A pesar de todas las precisiones contra él, Valcárcel sigue en su cargo a pesar de que cinco concejalas han abandonado el equipo de gobierno.