Cómo planear una mudanza sin gastar una fortuna

Hacer una mudanza puede convertirse en una pesadilla logística y económica si no se organiza con antelación. Desde la contratación de empresas hasta la compra de materiales de embalaje, cada decisión influye en el presupuesto final. Afortunadamente, existen una serie de estrategias de comprobada efectividad que pueden ayudarte a cambiar de vivienda sin tener que vaciar tu cuenta corriente.

Cada caja extra es tiempo, dinero y esfuerzo. Antes de empezar a empacar, haz una criba exhaustiva . Vende, dona o recicla lo que no usas. Plataformas como Wallapop o Vinted te permiten sacar un dinero extra por aquello que ya no necesitas. Recuerda: cada kilo menos es una reducción directa en el coste del transporte.

Solicitar varios presupuestos es imprescindible. Herramientas como Sirelo o Cronoshare permiten comparar precios de empresas verificadas. Asegúrate de que el presupuesto incluye todo (kilometraje, número de operarios, seguro, etc.) y desconfía de las ofertas demasiado económicas: pueden esconder servicios deficientes o gastos ocultos.

Si el presupuesto es ajustado y la mudanza no implica un volumen excesivo, hacerla por tu cuenta es una opción viable. Alquilar una furgoneta entre amigos o familiares puede costar entre 50 y 80 euros al día , muy por debajo de lo que cobra una empresa profesional. Eso sí, requiere tiempo, planificación y ayuda física.

No notificar a tiempo el cambio de dirección a bancos, servicios o suscripciones puede implicar pagos duplicados o pérdida de correspondencia importante. No etiquetar correctamente las cajas puede causar roturas. Y no tener seguro ante posibles daños, sobre todo si contratas a una empresa, puede salir muy caro.