Qué tan rentable es tener una administración de Lotería: márgenes de beneficio, costes y secretos del negocio

Se llevan una comisión de cada boleto vendido, con distintos porcentajes dependiendo del juego

¿Cómo abrir una administración de Loterías? Trámites y requisitos

Abrir una administración de Lotería no es como tener un billete premiado. Su rentabilidad depende de distintas variables, como los porcentajes de comisión, en el ritmo semanal de liquidaciones y de su capacidad de vender volumen sostenido de boletos. Hay que fijarse en las normativas oficiales para poder empezar a despejar la incógnita sobre la mesa en esta cuestión.

La red de administraciones de lotería y cómo funciona

SELAE confirma que su canal presencial está formado por 4.143 puntos integrales y 6.739 mixtos, todos de titularidad privada; además, la casi totalidad de los puntos de venta mantienen una relación mercantil con la Sociedad. La operativa contable pivota sobre liquidaciones semanales: “las cuentas a pagar o a cobrar entre la Sociedad y los puntos de venta surgen de las liquidaciones semanales realizadas cada domingo, y que incluyen, principalmente, las ventas, premios y comisiones devengadas esa semana”.

La caja de cada semana depende, por tanto, de la mezcla de los productos que se venden y de sus distintas estructuras de premios y márgenes. Los juegos pasivos, los sorteos de lotería, tienen un “pay out” más elevado, mientras que los activos, como la primitiva, quiniela o euromillones, tienen menor margen. .

El margen de comisión por venta de participación es el punto crítico. El sector lleva años señalando que la Lotería de Navidad retribuye por debajo del resto de sorteos de Lotería Nacional. En su Asamblea 2025, ANAPAL lo resume con precisión: “su comisión actual es solo del 4,5% sobre el precio del boleto, frente al 6% que ya ofrecen el resto de los sorteos de Lotería Nacional”. La petición es clara, y pide igualar el porcentaje de comisión de los décimos navideños, con los loteros afirmando que la clave de la supervivencia de una administración es “hacer buen julio a diciembre”.

A esto hay que sumar otro mito habitual, el de la “prima” por vender el Gordo. Sin embargo, en realidad no hay comisión extra por vender décimos premiados; el ingreso proviene de la comisión por ventas y, en su caso, de las comisiones por pagar ciertos premios menores.

Y es que los puntos de venta son los encargados de pagar los premios inferiores a 2.000 euros. Por los primeros 200.000 euros en premios pagados, las administraciones reciben una comisión del 2,5%, sumando hasta 5.000 euros. A partir de esa cantidad, la comisión se reduce a la mitad, el 1,25%.

Costes de tener una administración de lotería

En el lado contrario de la ecuación encontramos partidas tan clásicas como los alquileres, gastos de personal, seguridad, telecomunicaciones, seguros y el coste de gestionar picos de tesorería (por ejemplo, tener suficiente efectivo el día que se abonan muchos premios menores tras un sorteo) hasta la siguiente liquidación semanal. SELAE, por su lado, sostiene un impulso publicitario estructural que arrastra demanda a la red: la Plataforma de Contratación recoge el contrato “Servicio integral de medios” para Navidad y El Niño con presupuesto base de 15.000.000€.

¿Entonces, es rentable tener una administración de lotería?

Rentable puede ser; pero no de forma automática. Depende de cuatro palancas:

Volumen de ventas y mezcla de sorteos : Si se venden más activos o más pasivos; más Navidad (4,5% de comisión) o más resto (6% de comisión).

: Si se venden más activos o más pasivos; más Navidad (4,5% de comisión) o más resto (6% de comisión). Cadencia de ventas semanal : vender de forma estable alinea mejor las liquidaciones (ventas, premios y comisiones devengadas) con los gastos fijos.

: vender de forma estable alinea mejor las liquidaciones (ventas, premios y comisiones devengadas) con los gastos fijos. Servicio al cliente : pagar premios inferiores a 2.000 € atrae tráfico y fideliza, pero exige esfuerzos en matería de tesorería y organización.

: pagar premios inferiores a 2.000 € atrae tráfico y fideliza, pero exige esfuerzos en matería de tesorería y organización. Efecto llamada: repartir grandes premios no deja dinero en la administración de forma directa, pero sí que contribuye a crear nombre y atraer nuevos clientes que pasen a engrosar las arcas con la venta de participaciones en sorteos futuros.

En definitiva, hay dos detalles que deben ser tenidos en cuenta antes de dar el salto y hacerse con una administración. En primer lugar, el “secreto” del negocio no es vender el número premiado, sino optimizar la mezcla de productos y sostener picos de demanda sin descuidar la caja semanal. No hay comisiones extraordinarias por vender el Gordo.

Por tanto, en buena medida el debate clave de si Navidad se sube del 4,5% al 6% la comisión para el sorteo de Navidad es un punto candente. La diferencia de 1,5 puntos por cada décimo vendido puede suponer la diferencia en cuanto a rentabilidad real de una administración.