La quiniela hípica (Lototurf y Quíntuple Plus): el gran olvidado de las apuestas que premia la tradición

En el ecosistema de juegos públicos, las apuestas hípicas de SELAE viven discretamente a la sombra de la Primitiva o la Lotería Nacional. Sin embargo, Lototurf y Quíntuple Plus combinan sorteo y carreras reales, con reglas claras, devolución de premios conocida y un calendario propio.

Lototurf: seis números y un caballo

Lototurf mezcla un sorteo numérico con el resultado de una carrera de caballos. Cada apuesta consiste en seleccionar 6 números del 1 al 31 y el dorsal de un caballo del 1 al 12, correspondiente al ganador de la 4ª carrera de la jornada de turf asociada. En Lototurf se destina el 55% de la recaudación a premios.

La normativa específica de apuestas hípicas añade el armazón técnico: define el contenido de la apuesta (seis números de 31 y un número de otra tabla de hasta 12) y el mecanismo de botes y fondos garantizados cuando no hay acertantes de primera categoría.

Quíntuple Plus: cinco ganadores… y el segundo de la última

Quíntuple Plus es una quiniela “pura” sobre las pruebas hípicas del día. Cada apuesta pide adivinar el dorsal de los ganadores de las cinco primeras carreras y el dorsal del 2.º clasificado de la 5.ª. Como en Lototurf, “se destina el 55 % de la recaudación a premios.” Ambos extremos aparecen en la ficha oficial “Cómo jugar a Quíntuple Plus”.

Antes de jugar, conviene revisar el “Programa de favoritos y retirados” de la jornada (caballos destacados y bajas), publicado por SELAE para guiar al apostante. Los resultados oficiales incluyen, igualmente, recaudación y premios por categoría, con el histórico de jornadas.

Las jornadas de Lototurf y Quíntuple Plus se asocian a reuniones de turf en circuitos nacionales (La Zarzuela, San Sebastián, Dos Hermanas o Sanlúcar, entre otros), con programación difundida por la propia SELAE en sus boletines y páginas de juego.

Botes, fondos y cómo se reparte el dinero

En ambos juegos, el bote se nutre de lo no repartido y de un porcentaje de la recaudación estimada para la siguiente jornada; es la “bolsa” que se promociona mientras se vende la apuesta. Así lo define el diccionario de términos de Loterías (“Bote (estimado)…”).

Además, la norma de apuestas hípicas contempla fondos mínimos garantizados y su traslado como bote al siguiente sorteo de ciclo cuando no hay ganadores de la categoría principal.

En cuanto a la tributación de los premios hípicos, es la misma que en el resto de juegos de SELAE. Por tanto, están exentos los primeros 40.000€ y se retiene el 20% sobre el exceso.

En síntesis, Lototurf y Quíntuple Plus preservan una tradición hípica que el resto de juegos no ofrece: la emoción de la pista se traslada al boleto, con reglas oficiales, retorno conocido (55 %) y botes que premian las rachas sin acertantes. Para quien busca algo más que números, la quiniela hípica sigue siendo el rincón más ecuestre —y quizá más infravalorado— del catálogo público de juego.