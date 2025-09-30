Resultado ONCE: comprobar número hoy martes 30 de septiembre de 2025

Listado completo de números premiados del sorteo de la ONCE del martes 30 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 30 de septiembre de 2025, ha dejado la siguiente combinación ganadora: xxxxxx y xxx de serie.

El Cupón Diario de la ONCE se celebra cada día de lunes a jueves. Su precio es de dos euros, y tal y como se detalla en la web de ONCE, en este sorteo se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado. Y una bola del 1 al 50 para la serie.

La emisión del producto está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50.

¿Cuánto es el premio del cupón de la ONCE?

El Cupón Diario de la ONCE tiene diferentes premios:

1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie

49 premios de 35.000 € a las cinco cifras

450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras

450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras

4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras

4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras

45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras

44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras

445.500 premios de 2 € a la primera cifra

405.000 premios de 2 € a la última cifra

¿Cuánto se lleva Hacienda de un cupón de la ONCE?

La cantidad de dinero que irá destinada a Hacienda dependerá del importe total del premio que nos toque. Todos los premios de lotería tienen un mínimo exento, que no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Este mínimo exento es de 40.000 euros.

Por lo tanto, en el caso del Cupón Diario de la ONCE, solo tendremos que tributar en caso de que nos toque el premio de 500.000 euros. En ese caso se aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que supere los 40.000 euros. En este caso concreto, Hacienda se quedaría con 92.000 euros.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.