Resultado ONCE: comprobar número hoy lunes 29 de septiembre de 2025

Listado completo de números premiados del sorteo de la ONCE del lunes 29 de septiembre de 20255

Comprueba el resultado premiado del domingo 28 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, ha dejado la siguiente combinación ganadora: 15322 y 020 de serie.

El próximo sorteo del cupón de la ONCE tendrá lugar el próximo martes 30 de septiembre de 2025, donde el bote alcanzará la cifra de 500.000€.

El Cupón Diario de la ONCE: cuándo se celebra, cómo jugar y cuánto cuesta

El Cupón Diario de la ONCE se celebra todas las semanas de lunes a jueves a partir de las 21:25 horas desde Madrid y se puede jugar también de forma online a través de JuegosONCE, la web oficial de juegos de la ONCE, en la sección de Cupón Diario.

Para ello, el participante tiene que elegir un número, disponiendo de dos opciones: escoger un número aleatorio al azar para el próximo sorteo o, por otro lado, “seleccionar una fecha concreta y un número o terminación favorita”.

De forma online, previo registro, el usuario, que puede seleccionar también el número de cupones a jugar cada día, recibirá un comprobante de la compra a través del correo electrónico. Una vez celebrado el sorteo, del mismo modo, llegará información con el resultado del Cupón Diario.

Además de a través de Internet, también se pueden adquirir cupones de forma tradicional, en cualquier vendedor de la ONCE, o en puntos de venta autorizados. El coste del cupón tiene un valor de 2 euros.

¿Qué premios reparte el Cupón Diario de la ONCE?

Los premios que se reparten en el Cupón Diario de la ONCE son:

1 premio 500.000 euros a las cinco cifras y serie

49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras

4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras

4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras

45.550 premios de 6 euros a las dos primeras cifras

45.550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

445.500 premios de 2 euros a la primera cifra

405.000 premios de 2 euros a la última cifra

A este respecto, detalla JuegosONCE, "en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios”. De este modo, el premio máximo es de 500.000 euros por sorteo y cupón.

Como en las otras loterías, Hacienda se queda con un 20% relativo al gravamen especial que se aplica solo cuando la cantidad ganada en el premio supera los 40.000 euros.

¿Qué número se repite más en el sorteo de la ONCE y qué otros juegos hay?

El sorteo de la ONCE, celebrado por primera vez el 8 de mayo de 1939, cuenta históricamente con un número que, según los datos estadísticos acumulados de todos los años, se ha repetido más veces: el número 2, con un total de 4.298 repeticiones, seguido por el número 4, con 4.277.

No obstante, el Cupón Diario no es el único juego que existe de la ONCE. También están el ‘Sueldazo del fin de semana’, el ‘Cuponazo’, el ‘Super Once’ o ‘Los Rascas’ o el ‘Triplex’, entre otros.

En el caso del ‘Sueldazo del fin de semana’, se celebra sábados y domingos y reparte un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, y 300.000 euros al contado.

El ‘Cuponazo’ tiene lugar los viernes y el participante puede ganar hasta 6 millones de euros.

El ‘Super Once’, basado en el juego ‘keno’ o lotería china’, en el que el apostante debe elegir entre cinco y once números entre el 1 y el 80, eligiendo también cuánto dinero apostar entre las opciones propuestas (que van de 1 a 10 euros), en el sorteo se extraen veinte números y se reparten los premios según cuántos se han elegido, lo apostado y los aciertos logrados. Se celebra todos los días de la semana, de lunes a domingo, y hay tres sorteos diarios. El premio máximo es de hasta un millón de euros con una combinación de 11 números jugando 1 euro.

Respecto a ‘Los Rascas’, existen múltiples variedades, con boletos cuyos precios oscilan entre 0,50 euros y 3 euros.

Por último, los ‘Triplex de la ONCE’, una modalidad lanzada en octubre de 2016, se realizan con la selección de una combinación de tres dígitos, siendo el precio de la apuesta de 0,50 por cada número, con un máximo de cinco apuestas por boleto. El sorteo se realiza diariamente, toda la semana, y el premio máximo por apuesta es de 150 euros, en caso de coincidencia de números y orden con la combinación ganadora, es decir, si las tres cifras de la apuesta coinciden con las tres de la combinación que ha resultado, y en el mismo orden. Si no coinciden en orden, el premio es de 10 euros. En el resto de casos (coincidencias de dos cifras o una), el premio va desde los 2 a los 0,5 euros.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.