El timo del "boleto premiado": cómo funciona la estafa por email que sigue vaciando cuentas bancarias

Todo comienza con correo electrónico inesperado que te anuncia que has ganado un premio millonario sin haber participado en el sorteo

La verdad oculta de los sorteos gratis: así recopilan tus datos para construir perfiles comerciales

Compartir







Un correo electrónico inesperado te anuncia la buena nueva: has ganado un premio millonario sin ni siquiera haber participado en el sorteo. El correo parece legítimo, cuenta con logos oficiales, menciona sorteos como "El Gordo" o Euromillones… y pide tus datos personales o un pago previo para poder gestionar la entrega del resto del montante correspondiente. Este tipo de fraude, conocido como timo del boleto premiado, sigue provocando víctimas, incluso entre personas con experiencia en internet.

¿Cómo opera este timo?

Organizaciones oficiales como SELAE advierten que los mensajes que anuncian premios de "Loterías y Apuestas del Estado", como puede ser el caso de "El Gordo de Navidad" o los "EuroMillones", llegan por correo electrónico, carta o SMS, y son siempre fraudulentos. No se debe contactar con estos remitentes en ningún caso, ni tampoco proporcionar cualquier tipo de información personal o bancaria bajo ninguna circunstancia. Todos los juegos oficiales solo se gestionan por canales verificados, a través de establecimientos autorizados o las propias webs oficiales de SELAE o los sorteos que lo gestionen.

Euromillones también ha emitido comunicados urgentes alertando sobre correos falsos desde direcciones como @euromillones.com.es. En ellos se piden datos personales y bancarios o incluso un pago para reclamar el supuesto premio. La recomendación que llega desde fuentes oficiales subraya que “no se debe realizar ningún pago ni facilitar datos ante un mensaje no solicitado” y recomienda eliminar el correo y denunciarlo.

Se trata de un claro ejemplo de fraude tipo advance-fee, donde el engañador promete una ganancia (premio) a cambio de un pago previo (gastos administrativos, de envío, impuestos). El primer contacto suele ser un email con apariencia oficial, que pide mantener el premio en secreto y contactar con un “representante” específico. Luego llegan excusas, justificantes falsos y más peticiones de dinero.

Algunas de las señales más claras para identificar estos correos fraudulentos son:

Ganar sin haber participado.

Solicitudes de pago por adelantado.

Remitentes desde cuentas genéricas como Outlook, Gmail o Hotmail.

Urgencia y confidencialidad forzadas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Por qué esta estafa sigue funcionando?

Estas estafas persisten porque abordan sentimientos comunes: la esperanza de ganar dinero fácil, la presión temporal (“actúa ya para no perder la oportunidad”) y la suplantación de dominios auténticos para aparentar credibilidad. Usan nombres reales de instituciones para disimular, tal como advierte SELAE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, hay formas de protegernos ante los listos que tratan de jugar con nuestra inocencia, usando la suerte como moneda de cambio:

No respondas ni hagas clic en enlaces de correos no solicitados que anuncien premios.

ni hagas clic en enlaces de correos no solicitados que anuncien premios. No envíes datos personales ni pagos, menos aún a quien dice llamarse “representante” de loterías.

personales ni pagos, menos aún a quien dice llamarse “representante” de loterías. Verifica cualquier mensaje contactando directamente con la entidad a través de canales oficiales, no los del correo sospechoso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Si ya caíste en la trampa de este timo, denúncialo inmediatamente a la Policía o Guardia Civil.

El timo del boleto premiado no descansará mientras mantenga la ilusión y la urgencia en quienes lo reciben. Desactivarlo solo requiere dos pasos: dudar de su veracidad y proteger tus datos. Una simple precaución puede evitar un daño económico —y emocional— mucho más grave.