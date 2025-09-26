La verdad oculta de los sorteos gratis: así recopilan tus datos para construir perfiles comerciales

Lo gratis rara vez lo es de verdad. Tus datos son la moneda de pago

"Ha ganado 1.000.000 €": anatomía de la estafa de la lotería por email y SMS que sigue funcionando en 2025

Compartir







Los “te ha tocado” que llegan por correo o redes suelen empezar igual: una marca dice que has sido elegido para un premio y te pide completar una encuesta. El Instituto Nacional de Ciberseguridad lo describe sin rodeos: “se informa de se ha sido seleccionado para conseguir un premio o regalo” y, para obtenerlo, basta con “acceder a un enlace y responder a una encuesta”. En realidad probablemente no haya ni siquiera regalo, sino que estés ante una campaña de phishing que suplanta a marcas conocidas.

Ese anzuelo sirve para reunir datos personales con fines comerciales o, en el peor de los casos, para fraude. INCIBE ha advertido de que existen oleadas de correos fraudulentos ofreciendo regalos tras realizar una encuesta. Estas capturan las información personal, e incluso los datos financieros en el caso de que el usuario caiga en la trampa de completar el formulario fraudulento.

Pero incluso en promociones legítimas, la “gratuidad” rara vez es gratis: tus datos son la moneda. Un ejemplo transparente reciente se puede comprobar al echar un vistazo rápido a las bases de un concurso radiofónico reciente: “El oyente premiado deberá facilitar sus datos personales, nombre, apellidos y DNI” y “Los datos personales facilitados por los participantes serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar la participación en la Promoción”; además, “los participantes podrán recibir una invitación para registrarse con la finalidad de estar informados sobre otras promociones”.

¿Para qué se usan después? El marco europeo lo deja claro. La AEPD (citando el RGPD) define “elaboración de perfiles” como “toda forma de tratamiento automatizado… consistente en utilizar datos personales para evaluar tus preferencias personales e intereses”. Ese perfilado se usa también “con fines de publicidad comportamental”.

PUEDE INTERESARTE El timo de los sorteos de Instagram y TikTok: señales de alerta para no caer en este fraude

Si el organizador quiere tratar tus datos para marketing, no puede esconder la letra pequeña. La AEPD recuerda que el consentimiento debe ser “inequívoco”, mediante “una clara acción afirmativa”; no valen “casillas ya marcadas” ni “la inacción”. Además, se trata de una decisión que en cualquier caso es revocable.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En los canales electrónicos, la regla es tajante, y cualquier envío de comunicaciones publicitarias debe estar supeditado a la prestación previa del consentimiento, sin que haya espacio para cualquier tipo de consentimiento tácito, salvo la excepción legal de clientes y productos similares prevista en la LSSI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuando la promoción es real, debe informarte con transparencia (quién trata los datos, para qué y durante cu�ánto tiempo). De nuevo, el ejemplo anteriormente citado lo explicita: el tratamiento “durante el plazo que dure la Promoción y posteriormente durante 1 mes”, y debe publicarse el ganador por “transparencia”. Si cuando llega el correo de participación en un sorteo gratis esa información no existe o resulta opaca, sospecha.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Señales de alerta

Promesa + encuesta + enlace externo : Es el patrón típico de fraude descrito por INCIBE; evita clicar y denunciar si ya entregaste datos.

: Es el patrón típico de fraude descrito por INCIBE; evita clicar y denunciar si ya entregaste datos. Bases legales inexistentes o inalcanzables : En concursos legítimos las bases suelen detallar el tratamiento de datos (como en el caso anterior). Si no las ves, no participes.

: En concursos legítimos las bases suelen detallar el tratamiento de datos (como en el caso anterior). Si no las ves, no participes. Consentimientos ambiguos : Sin casillas en blanco bien explicadas y sin opción clara de oponerte, no hay consentimiento válido. “Inequívoco”, “acción afirmativa”, “revocable”.

: Sin casillas en blanco bien explicadas y sin opción clara de oponerte, no hay consentimiento válido. “Inequívoco”, “acción afirmativa”, “revocable”. Perfiles sin informar: Si hay segmentación publicitaria o decisiones automatizadas, el RGPD exige informar de la “elaboración de perfiles” y sus efectos.

La AEPD recomienda sistemas de exclusión publicitaria. De esta forma, puedes restringir la publicidad no deseada inscribiendo tus datos en un sistema de exclusión publicitaria. Además es importante saber que estar en la Lista Robinson “no va a impedir” recibir publicidad si ya diste tu consentimiento para ello o eres cliente.